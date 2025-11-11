最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
美國政府停擺危機近尾聲 川普喜稱「大勝利」
（法新社華盛頓11日電） 隨著結束美國史上最長政府停擺的方案即將付諸最終表決，總統川普今天已自行宣布勝利，但這份協議已導致他的對手民主黨人內部產生激烈爭執。
眾議院定於明天對一項支出法案進行表決，以解決持續6週的僵局，此前有8名民主黨參議員於昨天在參議院倒戈，站到了川普的共和黨一邊。
在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）舉行的退伍軍人節演說中，川普突然中斷發言，轉而向共和黨眾議院議長強生（Mike Johnson）和參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示祝賀，「恭喜…贏得一項重大勝利，我們即將重啟國家運作。」
