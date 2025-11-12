美國政府停擺｜近 8 千航班取消 空管人員無糧出 須請假搵兼職 航空局擬削 10% 航班｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國參議院在周一（10 日）通過臨時撥款法案，有望結束聯邦政府停擺，法案正留待眾議院最終批准。不過在停擺未結束前，由於空中交通管制員人手持續不足，美國聯邦航空局（FAA）和航空公司繼續取消大量航班，自上周五（7 日）以來已經有超過 7,900 個航班被取消。

部份空管人員出外兼職維持生計

聯邦政府停擺導致大批員工無法出糧，部份空管人員已經 1 個多月收不到人工，開始請假及出外找兼職維持生計。FAA 就在上周表示，由於空管人員缺勤，命令全國 40 個主要機場提供服務的航空公司削減 4% 的航班；到了昨日（11 日）進一步將比例調高到 6%，並在後日周五（14 日）再上調至 10%。

周一 2,300 航班被取消 日後恢復需時

據統計，航空公司在周一取消了超過 2,300 個航班。航空分析公司 Cirium 稱，過去幾天的平均航班取消率，已經超過了 FAA 原先訂立的要求。截至美東時間周二凌晨 5 點左右，周二已有超過 1,100 個航班被取消，超過 540 次航班延誤。有報道指，抵達芝加哥奧黑爾國際機場的航班在周一晚上整體延誤約 5 小時。而隨著天氣轉冷，航班延誤和取消的情況可能進一步加劇。

交通部長 Sean Duffy 上星期曾經明確表示，空管人員數量回復穩定之前，FAA 都會繼續削減航班。有研究航空行業的人士就指，現時很多飛機都不在原定機場待命，就算 FAA 解除禁令，飛機陸續返回機場恢復服務都需要更多時間。

特朗普曾施壓要求空管人員復工

空管人員不足導致航班取消的情況，早前也引起總統特朗普關注。他周一在社交平台 Truth Social 就曾向空管人員施壓，「所有空中交通管制員必須復工，立刻！！！」又指堅守崗位的空管人員都是「偉大愛國者」，建議每人獲發 1 萬美元獎金，至於無返工的人員就應該被扣除工資。

美國國家空中交通管制員協會主席 Nick Daniels 表示，目前不清楚政府停擺結束後，空管人員要等到何時才能獲得工資。參考 2019 年的政府停擺維持 35 日，當時空管人員用了 2 個多月的時間才獲補發所有工資。