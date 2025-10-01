美國政府停擺 75萬名公務員被迫無薪假

（法新社華盛頓1日電） 美國政府關門問題持續僵持，聯邦參議院今天否決試圖化解總統川普與國會民主黨人預算對立的提案，使得迅速結束政府停擺的努力破局，約75萬名公務員將被迫無薪假。

由於川普與國會議員未能就維持政府運作達成協議，政府資金耗盡，多個聯邦部門與機構自今天零時01分開始停擺。

參議院中的民主黨人要求延長對低收入戶的健保補貼，因而拒絕協助多數黨的共和黨通過眾議院已核准的法案。該法案原可讓政府重新運作數週，以爭取談判時間。

預計約有75萬名公務員將被迫放無薪假——即強制休假，直到復工前不發薪資。

軍方與邊境執法人員等必要人員可能被迫無薪工作，有些人下週甚至可能領不到薪水。

共和黨主導的眾議院通過短期資金法案，試圖將政府運作維持到11月下旬，爭取更多時間擬定長期預算方案。

但參議院需要60票才能將該案送交川普簽署，而民主黨人表示，若共和黨不願在預算削減，尤其是健保部分讓步，他們不會協助通過。