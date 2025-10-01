美國政府再次停擺 未能通過撥款法案 約75萬名聯邦員工或休假 美領：因應情況繼續護照簽證服務｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港時間今（1 日）中午，由於美國參議院未能通過一項臨時撥款法案，美國聯邦政府自 2018年底以來，時隔近七年再度「停擺」。部分聯邦政府服務與職能受影響，數十萬名「非必要」員工將強制休假或無薪工作。

約75萬名聯邦員工或被迫休假

參議院周二（9月30日）就共和黨提出的臨時撥款法案投票，但未能獲得通過所需的60票，兩黨陷入僵局。共和黨在參議院只有53席，需要至少七名民主黨人倒戈才能通過法案。

兩黨領導人都堅稱，不會為資金停擺負責。共和黨方面認為，民主黨只需同意將現有資金再延長七週，但民主黨拒絕；民主黨方面則指，除非共和黨做出重大讓步，以換取在參議院投票通過任何撥款。

目前外界無法預測聯邦政府將停擺到何時，參議院預計當地時間周三上午再次進行投票。

臨時撥款法案無法通過，意味聯邦政府未能通過維持運作的撥款，按國會預算辦公室推算，約有75萬名聯邦員工可能會被迫休假，部分公共服務或暫停、延遲，經濟數據發佈將受到影響。

只有「必要」聯邦人員會繼續上班，但很大機會需處於無薪狀態，直至政府恢復資金時作出追溯安排。白宮在午夜前發佈備忘錄，向各聯邦部門指，停擺的持續時間難以預測，員工應按原定工作時間上班，開展有序停擺安排。

特朗普第一任期內曾三度停擺

政府「停擺」過去在美國政治相當常見，特朗普第一任期內就發生了三次停擺，其中包括歷史上最長的一次，在2018年底至2019年1月，持續了36天，源於美墨邊境牆的資金問題產生分歧。

在過去的停擺事件後，政府運作大多會恢復正常，一旦僵局解決，人員和預算水準也基本回到原來的狀態。然而今次外界憂慮，過去九個月特朗普政府已大幅削減支出，並迫使部分員工離職，停擺可能讓政府加速推動大規模裁員。

美國駐港總領事館今（1 日）亦發文指，由於撥款中斷，除非有緊急安全資訊需要發布，否則 FB 帳戶將不會定期更新。美領表示，目前美國境內及美國駐外使領館，在撥款中斷期間「將會因應情況繼續提供預約護照及簽證服務」。

