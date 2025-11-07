美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌

關於紋身的雙向療癒 「是你們的故事 heal 到我」
政府癱瘓旅運大亂 全美逾1200航班停飛
（法新社華盛頓7日電） 美國聯邦政府關門期間空中交通管制員在無薪狀態下持續工作，川普政府下令縮減航班以減輕人力吃緊壓力，導致全美今天超過1200航班被取消。美國聯邦參議院今天預計第15次試圖批准眾議院通過的短期撥款法案以重新啟動政府，但預料將如前14次一樣失敗。（法新社 ・ 6 小時前
荷蘭選委會宣布中間派葉騰勝選 可望成最年經總理
（法新社海牙7日電） 荷蘭國會選舉3日完成計票後，選舉委員會今天正式宣布，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨（D66）贏得選舉。在歐洲極右勢力日益壯大的情況下，荷蘭這次國會選舉備受矚目。法新社 ・ 14 小時前
英國嬤運毒淪死囚 印尼監獄服刑12年後獲遣返
（法新社印尼登巴薩7日電） 兩名在印尼因毒品罪入獄服刑的英國人，今天清晨從印尼搭機返回英國，其中1人為被判死刑的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返行動的一部分。69歲的英國婦女桑迪佛德（Lindsay Sandiford）2013年因販運毒品在印尼峇里島被判處死刑。法新社 ・ 14 小時前
Shein進軍歐洲頻遇阻 義大利憂快時尚衝擊產業
（法新社米蘭7日電） 中資超快時尚電商平台Shein因販售兒童外貌的情趣娃娃等爭議，遭到法國開罰，其網站暫遭封禁，Shein如今在義大利也面臨產業界反彈。Shein是線上快時尚零售商，創立於中國，總部設在新加坡，上月在米蘭舉辦首次義大利時裝秀。法新社 ・ 12 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 7 小時前
OpenAI尋求美國政府提供貸款擔保 以擴大AI投資
（法新社舊金山5日電） ChatGPT開發商OpenAI正尋求美國政府的支持，為該公司大規模基礎建設擴張計畫提供貸款擔保。理論上，若政府提供擔保，OpenAI的借貸成本可望降低，因為公司若違約，政府將承擔部分損失。法新社 ・ 1 天前
美債殖利率急挫！10月非農恐轉負 Fed降息押注再升溫
綜合外媒周四 (6 日) 報導，在官方勞動市場數據因美國政府關門而停擺之際，民間指標顯示美國 10 月非農新增就業人數恐出現負值，引發市場對就業惡化與聯準會 (Fed) 將加快降息的預期升溫，美國公債殖利率全面急挫。鉅亨網 ・ 1 天前
旅發局冬日巡禮下周五啟動 20米高聖誕樹重返皇后像廣場 下月更推出逾300項優惠
【Now新聞台】還有一個多月就是聖誕節，旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」下周五至明年1月4日重返中環皇后像廣場舉行，20米高的巨型聖誕樹亦會再次座落於中環。旅發局主席林建岳、優質旅遊服務協會主席黃傑龍等人主持啟動儀式。今年繽紛冬日巡禮將重返中環，過去幾年擺放在西九文化區、20米高的巨型聖誕樹，相隔6年重返皇后像廣場，廣場亦都會變身成冬日小鎮，下周五至明年1月4日開放，本月28日起會有由12間小木屋組成的聖誕市集，並會舉辦節日限定工作坊，附近的遮打道和置地廣場將展示節慶燈飾。旅發局主席林建岳：「遮打道將變身成浪漫星光長廊，延展至置地廣場中庭，整個中環屆時將充滿濃厚節日氣氛。」中銀大廈、滙豐總行大廈、渣打銀行大廈等八座大樓，本月28日起每晚都會有光影表演，旅發局亦會聯同零售管理協會及優質旅遊服務協會，12月起推出逾300項優惠，涵蓋餐飲、購物、交通等。活動今年重返中環，旅發局指配合豐富的節目，相信可吸引更多市民及旅客。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興：「第一是交通很方便，不論港鐵、小輪還是巴士；第二是中環在娛樂、餐飲、購物都相當方便，加上我們都與置地公司有合作。另外有光影匯在中環時，多now.com 新聞 ・ 17 小時前
美右派轉傳IS支持紐約市長當選人 專家指為假訊息
（法新社華盛頓6日電） 研究人員今天說，美國右派意見領袖近日錯誤地把紐約市長當選人曼達尼與伊斯蘭國組織扯上關係，還廣泛轉傳一則假聲明，這則假聲明在社群媒體上獲得數百萬次瀏覽。在將這份假聲明與曼達尼連結的網紅中，包括保守派意見領袖盧默（Laura Loomer），她與美國總統川普（Donald Trump）關係密切。法新社 ・ 15 小時前
AI已經大到不能倒？美媒：OpenAI財務長言論掀憂慮
「欠銀行 100 美元是你的問題，欠銀行 100 萬美元就是銀行的問題」是一句曾警示 2008 年金融危機的老話，如今正因 AI 領域的巨額融資需求而重新被提到。鉅亨網 ・ 20 小時前
高盛：小米(01810.HK)已成為對沖基金普遍看空目標
據《彭博》報道，高盛表示，對沖基金已對小米(01810.HK)股票轉為看空，並可能將空頭倉位維持至財報季。 小米將於11月18日公布季度財報。高盛報告指，其機構經紀主要客戶對小米股票的空頭倉位在過去一周內上升了53%。過去兩週機構交易明顯偏向純賣出方向，主要沽壓來自養老基金與對沖基金。從對沖基金的反饋來看，小米目前至少在短期內成為普遍的做空/賣出目標，原因包括缺乏催化因素、安全性疑慮、工廠建設延誤，以及電動車業務雖經近期推廣仍難提振銷售。(ad/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《盈警》大家樂(00341.HK)料上半財年純利跌65%至70%
大家樂集團(00341.HK)公布，預期截至2025年9月30日止六個月，將錄得經調整EBITDA較去年同期的3.44億元下降約30%。期內，股東應佔溢利較去年同期的1.44億元下降65%至70%。AASTOCKS ・ 1 天前
大家樂跌3.5%創逾廿二年低 料上半財年純利跌最多七成
大家樂(0341.HK)上日(6日)收市後發盈警，料9月底止上半財年純利跌65%至70%。該股今早(7日)低開1.9%跌幅擴大，低見5.96元創2003年中「沙士」以來逾廿二年低。午後最新報6.05元，跌3.51%，成交急增至362.73萬股，涉資2,193.89萬元。AASTOCKS ・ 23 小時前
做多阿里、做空美團：中國外賣大戰催生年內130%回報的港股交易策略
【彭博】— 中國互聯網平台掀起外賣熱戰，意外讓港股投資者發現一筆「穩贏」的投資：即做多阿里巴巴同時做空美團。有分析師指出，兩者股價背道而馳的勢頭尚未見終結跡象。Bloomberg ・ 1 天前
美股估值亮紅燈？巴菲特指標與巴克萊警告投資人謹慎
根據《彭博》周四 (6 日) 報導，美國股市自 4 月低點以來強勢反彈，累計飆升約 36%，一路無視多項警訊。然而，投資傳奇「股神」巴菲特偏好的估值指標正再度敲響警鐘。鉅亨網 ・ 1 天前
據報遇見小麵最快本月啟動上市預路演 擬集資最多2億美元
重慶餐飲品牌「遇見小麵」於10月中旬獲中證監批出境外上市備案後，據外電報道，遇見小麵最快將於本月展開上市預路演，計劃集資1億至2億美元，而招商證券國際擔任獨家保薦人。不過，遇見小麵至今仍未上載聆訊後資料集。AASTOCKS ・ 2 天前
「拆伙救亡」成潮流 卡夫亨氏、必勝客掀策略分拆
經濟壓力與消費者健康意識改變促使大型食品企業大規模重整。Denny’s宣布6.2億美元私有化，Pizza Hut評估策略選項，星巴克出售中國業務股權。卡夫亨氏、Keurig Dr Pepper拆分為兩家上市公司，追求更高估值與盈利。私募股權看好穩定現金流與潛在低估資產，餐飲與消費品行業出現併購與重組熱潮，企業透過拆分與重整應對經濟與市場挑戰。Yahoo財經 ・ 19 小時前
日產970億日元賣掉橫濱總部大樓 買家金主是台灣人
日產汽車宣布，已同意 970 億日元（6.3 億美元）的價格，將位於橫濱的全球總部出售給由香港上市汽車零件製造商敏實集團 (00425-HK) 團支持的一個財團。鉅亨網 ・ 2 天前
美股日誌｜納指周跌3% 四月以來最急
三指數先跌後反彈，收市接近平收。疲弱消費者數據以及對AI熱潮有退卻跡象均影響市場信心，不過美國政府停擺似乎有結束跡象令大市回穩。以一周計，納指創下四月以來最大跌幅，周五收市累跌3%。Yahoo財經 ・ 5 小時前
美股日誌｜ 納指又挫2% 道指失4萬7
美股呈「彈散」表現，回升僅一日便再度顯著向下，納斯達克指數跌近2%，科技股是跌市重災區，道瓊斯指數失守47,000點水平。私營機構估算的數據指出，上月美國裁員情况加劇，總體職位數目可能下跌，減息預期升温，美國國債息率下跌，美元轉弱。Yahoo財經 ・ 1 天前