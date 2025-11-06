美國政府持續停擺 7日起開始取消航班

AP切尼在1970年代擔任白宮幕僚長，服務於傑拉德·福特總統。 迪克·切尼（Dick Cheney），這位於週二（11月4日）逝世的美國前副總統，在911恐怖襲擊之後大幅擴張了美國總統的權力。恐襲發生20多年後，特朗普正運用切尼建立的政治槓桿，作為推動其國家優先事項的強大工具——儘管兩人在共和黨的發展方向上曾有過激烈的衝突。 切尼在美國政府的資歷可追溯至尼克森（Richard Nixon）任內的白宮，他在國會權力走廊及多屆共和黨政府中累積了數十年的經驗，並逐步磨練出其關於總統權力的理論。 在喬治·W·布什（George W.

BBC News 中文 ・ 22 小時前