美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查 攜「鬼機」過關、刪社交帳號︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今年上台後，外國旅客入境時普遍面對更嚴格審查。近期有加拿大演出者因擔心言論被審查而取消赴美演出，有法國科學家在邊境遭查手機後被拒入境，亦有澳洲作家因撰寫與支持巴勒斯坦示威相關文章而被盤問及遣返，部分歐洲遊客同樣被扣留或送回。為避免手機及社交平台內容帶來風險，不少人選擇攜帶「鬼機」、刪除帳號，甚至完全不帶電子設備入境。
憂被扣留紀錄 影響日後赴其他國家
據《衛報》報道，加拿大演出者及律師施利（Keith Serry）原計劃參加紐約邊緣藝術節（New York City’s Fringe festival ），但在出發前取消行程。他稱，曾在過去 35 年多次訪美，但如今「不再感到安全」，擔心個人意見成為入境時的審查依據。
憂被扣留紀錄影響日後赴其他國家 接受《衛報》訪問時稱，早前赴美探親時刪除所有社交應用程式，以免遇上麻煩。她表示，雖然國土安全部聲稱不會針對政治立場，但「很難相信政府的說法」，並感嘆美國已經「失去了很多善意」。
澳洲國立大學國際法教授 Donald Rothwell 表明，因擔心被拒入境，已決定拒絕美國的學術演講邀請。他指出，若被扣留甚至可能影響日後其他國家的旅行紀錄。他坦言，即使不帶設備入境，其過往在媒體的評論亦可能成為風險。
多國提醒 入境美國或被檢查設備
據報引述過往案例，今年 3 月一名曾批評特朗普的法國科學家在手機被檢查後遭拒入境；6 月，一名澳洲作家因撰文支持巴勒斯坦示威而被扣留，並被邊境人員翻查手機內的私人照片，最終以未如實申報過往吸毒為由被拒絕入境；德國及英國遊客亦有被扣留後遣返的情況。
隨着事件增加，澳洲及加拿大等超過十個國家已更新旅遊警示，提醒民眾入境美國可能遭遇電子設備檢查。加拿大更有公共機構勸喻員工避免赴美，若必須前往，應攜帶另一部僅存有限資料的手機。
多倫多移民律師 Heather Segal 指出，許多人擔心自己「是否說過甚麼、是否有甚麼資料」會惹來麻煩。她建議旅客審視設備內及公開平台上的個人資料，再衡量採取相應措施。
去年約 4.7 萬人被檢查裝置
美國海關及邊境保護局（CBP）擁有廣泛權力檢查旅客電子設備。數據顯示，去年共有 4 億 2 千萬名國際旅客中約 4.7 萬人被檢查裝置，今年第三季相關數字更創 2018 年以來單季新高。電子私隱資訊中心律師 Tom McBrien 表示，雖然官方聲稱檢查比例不高，但「似乎針對性更強，尤其是政治上不受歡迎的人」。
美國國土安全部（DHS）發言人否認針對旅客的政治立場，強調檢查是為打擊恐怖主義及非法資訊，並稱「任何指控因政治觀點而受審查或遣返，都是毫無根據」。
