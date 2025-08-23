美國政府正式入股 Intel ，意在擴大國內製造業

美國政府或入股 Intel，意在擴大國內製造業

美國當局對 Intel 的態度最近真是經歷了頗多轉折，就在特朗普總統跟 CEO 陳立武「冰釋前嫌」後不久，彭博又聽到了政府可能入股 Intel 擴大其在美製造業務的消息。據稱雙方正在進行談判，目前尚不清楚投資的具體規模。

從 2022 年仍由 Pat Gelsinger 擔任 CEO 的時期起，Intel 就在籌備位於俄亥俄州的半導體新工廠。此後因業績下滑等諸多原因，該計畫的進展一直不順。當陳立武上台後，Intel 在大規模裁員、收縮投資的同時，亦明確表示將「放緩」俄亥俄州工廠的建設。如果美國政府最終真的下場，那情況估計將迎來徹底改變。

「Intel 會堅定支持特朗普總統加強美國科技和製造業領導地位的努力，我們期待繼續與政府合作，推進這些共同的優先目標，但我們不會對流言和猜測發表評論。」在被問及政府入股一事時 Intel 代表如此回覆。

更新：美國政府已正式斥資 89 億美元購入約 10% 的 Intel 股份。

更多內容：

