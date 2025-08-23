潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
美國政府正式入股 Intel ，意在擴大國內製造業
Intel 俄亥俄半導體工廠的建設有望恢復。
美國當局對 Intel 的態度最近真是經歷了頗多轉折，就在特朗普總統跟 CEO 陳立武「冰釋前嫌」後不久，彭博又聽到了政府可能入股 Intel 擴大其在美製造業務的消息。據稱雙方正在進行談判，目前尚不清楚投資的具體規模。
從 2022 年仍由 Pat Gelsinger 擔任 CEO 的時期起，Intel 就在籌備位於俄亥俄州的半導體新工廠。此後因業績下滑等諸多原因，該計畫的進展一直不順。當陳立武上台後，Intel 在大規模裁員、收縮投資的同時，亦明確表示將「放緩」俄亥俄州工廠的建設。如果美國政府最終真的下場，那情況估計將迎來徹底改變。
「Intel 會堅定支持特朗普總統加強美國科技和製造業領導地位的努力，我們期待繼續與政府合作，推進這些共同的優先目標，但我們不會對流言和猜測發表評論。」在被問及政府入股一事時 Intel 代表如此回覆。
更新：美國政府已正式斥資 89 億美元購入約 10% 的 Intel 股份。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
美H20晶片風波 華官媒警惕慎防後門
【on.cc東網專訊】中國國家互聯網信息辦公室上月曾約談美國人工智能（AI）晶片巨頭英偉達，要求說明對華銷售H20晶片安全風險問題。中國官媒周五（22日）解釋何謂「後門」，需警惕有關招數。on.cc 東網 ・ 20 小時前
新蒲崗失蹤男子倒斃房間 死因待查
【on.cc東網專訊】今晨(23日)11時21分，警員在新蒲崗景福街35-49號安福大樓調查一宗失蹤人口案件期間，懷疑姓林(58歲)男住戶在上址一房間暈倒。救護員接報到場，經檢查後證實林男已經死亡。案件列作「屍體發現」，其死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 21 小時前
澤倫斯基：白宮地圖有誤 俄軍還需4年才能攻下頓巴斯
據烏克蘭通訊社和「RBC－烏克蘭」報導，烏克蘭總統澤倫斯基周三（20 日）在記者會上表示，日前在白宮會見美國總統川普時，指出白宮提供的俄烏前線地圖有錯，他向川普闡明，俄軍若想全面佔領頓巴斯（頓涅茨克、盧甘斯克 ），至少還需鉅亨網 ・ 1 天前
李家超：高才通計劃成功並對社會有貢獻
行政長官李家超表示，高才通計劃成功，而且對社會有貢獻，目前整個計劃的運作符合他的要求，亦為本港創造好多正面價值，但他強調會研究計劃有什麼地方可以優化。 李家超指，高才通計劃每年為香港經濟實質帶來1.2%的增長，95%來港的高才工資都高於本港工資中位數，顯示這些人才是香港市場需要的。 他表示，當然希望這些人才能夠長期留港，但作為優質人才，對方的確有選擇權，而本港需要做的就是提供吸引力，令他們覺得香港是最好。 對於有三分一續簽的高才可能並非常住在香港，李家超表示，這些人才可能居於深圳或大灣區，他們能夠於短時間內到港，他以美國紐約為例，指當地不少人才都是住在周邊地區，證明這是正常的發展模式香港電台-港聞 ・ 17 小時前
全運會｜香港賽區首項賽事群眾比賽保齡球項目決賽今日進行雙人賽
全運會香港賽區首項賽事群眾比賽保齡球項目決賽，今日會進行雙人賽項目，本港男女子代表預計下午約3時出戰。 至於昨日首日的個人賽，男女子冠軍均由湖北隊選手奪得。香港隊代表說，會檢討並作調整，期望在周日團體賽有好表現。香港電台-港聞 ・ 1 天前
90歲女子遭倒車校巴撞死 72歲女司機涉危駕致他人死亡被扣查
石硤尾發生致命交通意外，一名90歲女途人被一部校巴撞倒，頭部嚴重受傷，當場證實不治。 警方表示，事發在下午4時許，一名72歲女子駕駛一部校巴，在大坑東道一個屋苑停車場內倒車時，據報撞倒女事主，校巴女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。 西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。香港電台-港聞 ・ 1 天前
伊核受損評估與川普相左 美國防情報局長被拔
（法新社華盛頓22日電） 美國官員今天表示，國防情報局（DIA）局長克魯塞和兩名高階將領被撤換，是今年連串軍方撤職最新一例。不願具名的一位高階國防官員表示，克魯塞「將不再擔任國防情報局長」，但未解釋克魯塞離職原因。法新社 ・ 21 小時前
以色列威脅毀加薩市 除非哈瑪斯解除武裝釋放人質
（法新社耶路撒冷22日電） 以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天矢言，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯若不同意解除武裝、釋放手中剩下所有以方人質，並按照以方開出的條件結束戰爭，以軍將摧毀加薩市。卡茲於社群媒體發文寫道：「地獄之門很快就會降臨到加薩的哈瑪斯（Hamas）殺人犯及強暴犯頭上，除非他們同意以色列的終戰條件，主要為釋放所有人質，以及他們（哈瑪斯）解除武裝。」法新社 ・ 1 天前
中國博士生涉走私與蛔蟲有關生物材料 9.10 美國法院判刑 最高可囚廿年｜Yahoo
一名中國籍生物科技博士生涉嫌走私與蛔蟲有關的生物材料到美國，在當地被起訴。該名女博士生承認三項走私及一項作出虛假聲明控罪，案件將於 9 月 10 日判刑，被告面臨最高 20 年監禁。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李夏茵：未來將檢視專科門診輪候流程冀加快效率
醫管局行政總裁李夏茵表示，未來會檢視專科門診排期輪候的流程，認為有進步空間，期望加快效率，縮短病人輪候時間。 李夏茵出席本台節目《千禧年代》表示，已就這個構思與7個醫院聯網總監商討，大家反應正面。她又說，日後如果可以設立中央系統，能全面了解各專科門診的派籌情況，相信可以提升效率，從而縮短輪候時間。 她表示，未來亦會探討可否盡量免卻病人要去不同專科門診覆診，而是於同一個診所處理，這與做好基層醫療亦有密切關係，預計有大約三成病情穩定的專科門診病人，日後或可轉到基層醫療診症。 另外，醫療收費改革明年1月1日起展開，屆時公營醫療服務收費水平會調整，收費減免機制亦會放寬，受惠人數會大幅增加。李夏茵表示，醫管局在第四季起會增加人手處理這方面的問題，每個聯網會有小隊負責，讓病人可以在明年新收費實施前已可以提早申請，11月將會先做預演，確保流程暢順，不會造成混亂。 她不排除可能會有病人，因為申請減免程序未完而需要先付費用，有待減免獲批之後，再由醫管局發還多繳的款項。香港電台-港聞 ・ 23 小時前
《Kpop 獵魔女團》轉戰大銀幕預料擊敗「湯女郎」新作登票房之冠
【on.cc東網專訊】美國影視串流平台Netflix的熱爆原創動畫《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）自推出以來一直大受歡迎，而影片本周搬上大銀幕於北美放映「一齊唱」版本，有行內人士預計《Kpop》將勇奪本周北美開畫票房冠軍。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
Xiaomi Redmi 15R 在中國發佈，為重新品牌的 Redmi 15
Redmi 15 5G 是小米最新推出的預算型號系列產品，預計將於 8 月 28 日在印度上市。6GB + 1 […]TechRitual ・ 8 小時前
美國政府89億美元購英特爾約10%股份
美國政府同意以89億美元收購英特爾9.9%普通股，美國政府將成為英特爾最大股東，股份估值約110億美元。 每股收購價20.47美元，較英特爾周五收市價24.8美元折讓逾17%，亦低於早前日本軟庫集團每股23美元的收購價。英特爾周五高收逾5%，在收市後延長交易時段升逾1%。 根據協議，政府入股的資金來自之前根據美國《晶片法案》授予英特爾，但尚未支付的57億美元撥款，以及作為Secure Enclave計劃一部分授予公司32億美元。 英特爾行政總裁陳立武表示，公司致力確保全球最先進的技術在美國製造。總統特朗普對美國晶片製造業的關注，正推動這與美國經濟和國家安全息息相關的重要產業進行歷史性投資。 總統特朗普表示，英特爾是一家偉大的美國企業，看好公司未來前景，美國未為相關股份支付任何費用，對雙方都是一筆絕佳的交易。他指，英特爾從事的前沿半導體和晶片製造工作，對美國未來至關重要。香港電台-財經 ・ 1 天前
《造星V》KC黃家灝背WinWin偷食分手 生日疑爆新戀情滿臉唇印 揭新歡同是舞者
《全民造星V》亞軍KC（黃家灝）去年與女友WinWin（楊安妮）分手，男方當時被爆出「偷食」日籍女舞者Kinari，加上出席公司活動時疑似對Anson Lo（盧瀚霆）藐嘴，令原本前途大好的他形象盡毀，幾乎絕跡幕前，而昨日（8月21日）是KC的28歲生日，他在IG限時動態轉載多個祝賀帖文，其中與名叫Trista的女子表現親暱，對方更寫上︰「birthday boy,grateful to have u in my life ∞」除了附上代表無限的emoji，還有3張親密合照，見到KC與女方頭貼頭兼畫上滿面唇印，疑趁生日放閃公開新戀情，據悉新歡亦是舞者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曦雯甩拖後首見人 拒透露分手原因：我唔覺得可惜
藝人張曦雯（Kelly）日前拋下震撼彈，宣布與拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez分手：「我們已經和平分手了一段時間了，我現在很好。」從美國旅行散心回港後，她立即投入工作，今日（22日）與陳豪、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪、郭柏妍、馮皓揚等，出席劇集《俠醫》啟播儀式。久未唱劇集歌的古巨基唱主題曲《最好的信念》，雖然今日基仔未有出席，但有拍片支持。眾演員全體穿上禮服行紅地氈出場，Kelly笑容滿臉，All Back束起辮子，穿白色連身裙出席，狀態不俗，Kelly表示與陳豪是最佳紅地氈拍擋，沒有夾過衣着，但心有靈犀好襯，現場陳豪重演跪地為Kelly捽腳一幕，Kelly讚陳豪手勢好舒服，陳豪表示平日有幫太太陳茵媺捽腳。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
跨部門打擊九龍城「學神」違例 發10告票及2傳票
【on.cc東網專訊】九龍城區警員聯同運輸署人員於本月18日至22日，在區內展開代號為「黑角」的跨部門聯合行動，打擊與「違規學習駕駛」相關的違法行為。行動期間，人員共發出10張定額罰款通知及2張傳票，針對違規駕駛的導師和學員。違規行為主要包括在非學習駕駛時間進行on.cc 東網 ・ 20 小時前
港人移英潮續放緩 首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗 較去年同期銳減逾五成｜Yahoo
英國內政部周四（21 日）公佈最新一季入境數字，今年首兩季共接獲BNO簽證申請 5767 宗，其中5029 宗獲批；首兩季的簽證申請數字較去年同期的 1.3 萬宗銳減逾五成。據內政部數字，BNO 簽證計劃2021 年推出首年即進入申請高峰，共批出逾 7.5 萬宗申請，數字隨後每年逐步回落，申請、獲批和抵英人數均持續減少。Yahoo新聞 ・ 1 天前
聯合國正式宣布加薩陷入饑荒
（法新社羅馬22日電） 聯合國今天正式宣布加薩陷入饑荒，為中東地區首例。「糧食安全階段綜合分類」（IPC）團隊在今天的最新更新報告中表示，自2025年8月15日起，有合理證據顯示，加薩省（加薩市）已確認進入饑荒（IPC第5級）。法新社 ・ 1 天前
駐華府國民兵 即將攜帶軍用武器
（法新社華盛頓22日電） 美國國防部1名官員今天表示，派駐首都華府的國民兵，很快就會攜帶軍用武器。美國總統川普日前下令在華盛頓特區部署國民兵，作為打擊犯罪行動的一環。法新社 ・ 1 天前
美國紐約州有旅遊巴失事造成5死多傷 傷者包括6名中國公民
美國紐約州有旅遊巴在高速公路失事，造成5人死亡，多人受傷，傷者包括6名中國公民。 中國駐紐約總領事館表示，經核實，旅遊巴上有6名中國公民，其中5人受輕傷，經簡單醫療處理後已出院；另外1人傷勢較重，正接受手術。總領事館已與家屬取得聯繫，將隨時提供領事協助。 事發在當地星期五，旅遊巴連同司機共有54人，年紀由1至74歲，由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里小鎮彭布羅克附近的州際公路失控翻側，有乘客被拋出車外，亦有人被困，大批救援人員趕到現場，將傷者送院，直升機亦出動協助。 警方說，車上大部分乘客都是亞裔遊客，分別來自中國、印度和菲律賓，5名死者全是成年人。官員說，事發時車上大部分人都無佩戴安全帶。警方排除事故涉及機件故障。香港電台-國際 ・ 19 小時前