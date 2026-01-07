美國政府考慮放寬自駕車發展限制，Tesla 或將受益

隨著美國政府可能放寬對自駕車發展的限制，Tesla 有望從中獲益匪淺。美國眾議院能源和商務小組委員會將於本月稍後召開聽證會，旨在加速自駕車的部署。數項關鍵提案可能會影響自駕車的發展，並加速這項技術在全國範圍內的應用。這些提案包括將 NHTSA（國家公路交通安全管理局）的豁免上限從每年每家汽車製造商 2,500 輛提高至 90,000 輛，優先於各州對自駕車系統的規範，以及要求 NHTSA 制定先進駕駛輔助系統（ADAS）的標準。

目前，國會在自駕車規則方面仍然存在分歧，以往像 2017 年眾議院通過的法案在參議院陷入停滯。最近的推動來自汽車製造商，敦促特朗普政府在面對中國公司競爭的情況下採取更快行動。Tesla 去年在奧斯汀和舊金山灣區推出了 Robotaxi 服務，與 Alphabet 的 Waymo 一同被視為可能受益於放寬自駕車發展限制的公司。NHTSA 最近承諾將快速審查自駕車公司的豁免申請，自駕技術的支持者認為這將促進美國的創新，而批評者則擔心安全和就業風險。

在 Elon Musk 的領導下，Tesla 將自己定位為自駕技術的先驅，擁有其全面自駕（Full Self-Driving）軟件和雄心勃勃的 Robotaxi 計劃，包括計劃於 2024 年底推出的 Cybercab。美國眾議院小組委員會正在考慮的草案立法可能為 Tesla 提供顯著的優勢，並潛在地改變其運營和財務格局。

提案 影響 NHTSA 豁免上限提高至 90,000 輛 將允許 Tesla 大幅擴大發展，促進 Robotaxi 車隊的部署 優先於各州的規範 減少法律糾紛和合規成本，便於服務擴展

如果能優先於各州的規範，將會建立一個統一的聯邦框架，消除目前使州際運作變得複雜的各種規則。Tesla 在加州等地面臨監管審查和限制，特別是在測試限制方面受到嚴厲批評。聯邦層級的覆蓋將有助於減少法律戰和合規成本，從而使 Tesla 在全國範圍內更順利地擴展服務。對於 Tesla 的增長戰略來說，這至關重要，因為其在多個市場運營，並計劃建立一個從海岸到海岸的 Robotaxi 網絡，直接與 Waymo 的城市特定擴展競爭。

在乘客運輸領域的創新速度已經超過了州和聯邦的立法，導致自駕技術的發展滯後。更新這些過時的安全標準，尤其是免除對方向盤或後視鏡的要求，將直接有利於 Tesla 的創新設計。Tesla 希望以不帶側視鏡的形式推出 Cybertruck，但聯邦法規要求該車型必須配備側視鏡。而 Cybercab 也計畫不配備方向盤或踏板，專為全自動駕駛量身定做，但現行規則卻要求配備人類駕駛所需的功能。簡化的 NHTSA 審查將進一步加快審批速度，解決 Tesla 對官僚主義拖延的抱怨。

這項立法代表著一個潛在的監管利好，然而仍需政府採取行動以從監管角度簡化流程。能夠促進規模、創新和盈利能力的發展，將對 Tesla 產生顯著的正面影響，特別是在其已經確立的市場領導地位上。Tesla 的創新不僅在技術上引領行業，還將在未來幾年中推動整個自駕車市場的成長潛力，進一步提升其在全球的競爭力。

