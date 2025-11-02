美國政府關門食物券中斷 42.5萬家庭受衝擊

（法新社休士頓1日電） 美國民主和共和兩黨國會議員在支出上的歧見，讓聯邦政府10月1日關門至今。總統川普政府先前已宣布，11月1日起，政府將無法再提供資金給美國營養補充援助計畫。這是這項計畫60年前推出以來，首度斷炊。

36歲的鄧漢（Eric Dunham）在一場意外後成為身障者，必須依賴聯邦政府的「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）為生。

他告訴法新社，他每月扣掉生活開銷後只剩24美元（約新台幣740元）可用，因此「領不到食物券，我就沒得吃」。

有著兩個十來歲孩子的鄧漢說：「就剩這些錢，其他都拿去付孩子的生活費了。」

1位聯邦法官昨天插手，下令聯邦政府動用緊急資金來維持美國營養補充援助計畫運作；川普也說他有意照辦。但在官僚體系相互掣肘下，許多領取食物券的民眾援助仍遭中斷。

鄧漢今天下午從德州休士頓（Houston）Petit Beignets and Tapioca餐廳領到一些三明治和飲料。餐廳37歲的吳姓老闆表示，在裁員潮與政府關門夾擊下，許多領取食物券的顧客不知下一餐在哪裡，他做點三明治給他們，起碼今天保證「可以吃上一頓飯」。

而在城市另一處，數以千計的人開車在NRG體育場（NRG Stadium）外排隊，等著領取休士頓食物銀行（Houston Food Bank）發放水果和罐裝等不易腐壞的食物。這些人有些是沒領到食物券，有些是害怕即將無券可領。

主管葛林（Brian Greene）告訴法新社說，美國營養補充援助計畫中斷，光是休士頓就有約42.5萬戶家庭受到影響，「所有社區都在加緊努力，在這段期間協助這些家庭」度過難關。

葛林解釋說，儘管司法部門下令恢復撥款給美國營養補充援助計畫，「各州還需要幾天時間才能重啟系統」。他說，由於資金耗盡，「他們全都被迫停擺」。

72歲的威洛貝（Mary Willoughby）與孫女在體育場外排隊領食物，她認為，如果這項援助持續凍結下去，恐會引發全面性的混亂

她說：「我們需要食物券、社會安全（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）…如果這些全被砍，現在就會演變成一場大戰，因為民眾會開始搶劫，會什麼都沒有，只會亂成一片。」