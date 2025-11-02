8歲以下須用兒童束縛設備或安全帶調節器｜懶人包
美國政府關門食物券中斷 42.5萬家庭受衝擊
（法新社休士頓1日電） 美國民主和共和兩黨國會議員在支出上的歧見，讓聯邦政府10月1日關門至今。總統川普政府先前已宣布，11月1日起，政府將無法再提供資金給美國營養補充援助計畫。這是這項計畫60年前推出以來，首度斷炊。
36歲的鄧漢（Eric Dunham）在一場意外後成為身障者，必須依賴聯邦政府的「美國營養補充援助計畫」（SNAP，俗稱食物券）為生。
他告訴法新社，他每月扣掉生活開銷後只剩24美元（約新台幣740元）可用，因此「領不到食物券，我就沒得吃」。
有著兩個十來歲孩子的鄧漢說：「就剩這些錢，其他都拿去付孩子的生活費了。」
1位聯邦法官昨天插手，下令聯邦政府動用緊急資金來維持美國營養補充援助計畫運作；川普也說他有意照辦。但在官僚體系相互掣肘下，許多領取食物券的民眾援助仍遭中斷。
鄧漢今天下午從德州休士頓（Houston）Petit Beignets and Tapioca餐廳領到一些三明治和飲料。餐廳37歲的吳姓老闆表示，在裁員潮與政府關門夾擊下，許多領取食物券的顧客不知下一餐在哪裡，他做點三明治給他們，起碼今天保證「可以吃上一頓飯」。
而在城市另一處，數以千計的人開車在NRG體育場（NRG Stadium）外排隊，等著領取休士頓食物銀行（Houston Food Bank）發放水果和罐裝等不易腐壞的食物。這些人有些是沒領到食物券，有些是害怕即將無券可領。
主管葛林（Brian Greene）告訴法新社說，美國營養補充援助計畫中斷，光是休士頓就有約42.5萬戶家庭受到影響，「所有社區都在加緊努力，在這段期間協助這些家庭」度過難關。
葛林解釋說，儘管司法部門下令恢復撥款給美國營養補充援助計畫，「各州還需要幾天時間才能重啟系統」。他說，由於資金耗盡，「他們全都被迫停擺」。
72歲的威洛貝（Mary Willoughby）與孫女在體育場外排隊領食物，她認為，如果這項援助持續凍結下去，恐會引發全面性的混亂
她說：「我們需要食物券、社會安全（Social Security）、聯邦醫療保險（Medicare）…如果這些全被砍，現在就會演變成一場大戰，因為民眾會開始搶劫，會什麼都沒有，只會亂成一片。」
其他人也在看
珍惜生命｜觀塘女子膠袋笠頭輕生 母揭發惜太遲
昨晚(1日)8時許，警方接獲一名女子報案，指其29歲的馮姓女兒在觀塘敬業街61號一個單位內暈倒。救援人員接報到場，發現女子倒卧在單位床上，頭笠膠袋，膠袋連著一罐氣體。女子當場證實死亡。am730 ・ 3 小時前
油麻地搭棚工墮斃僱主罰9萬分90期還 律政司申刑罰覆核 官押後再訊待被告提供收入證明
2022 年 5 月，一名搭棚工在油麻地吳松街舊樓的 6 樓外牆搭棚時，安全繩斷裂墮下身亡。涉事僱主被勞工處票控「沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下」等 3 罪，經審訊後被裁定罪成，罰款 9 萬元，分 90 期繳交。律政司申請刑罰覆核（法律 101 文章），指刑罰欠阻嚇力、繳款期限過長。法庭線 ・ 1 天前
青朗公路警方電單車與私家車相撞 交通警倒地
青朗公路往九龍方向今早10時26分發生交通意外，警方電單車與私家車相撞，造成3人受傷，其中交通警一度倒地等候救援。 據網上片段所見，交通警倒地，沒有郁動，旁邊有幾名人士圍著交通警，表情驚訝。至於警方電單車在路中翻倒，有配件四散。私家車則車尾凹陷，警方正調查意外原因。am730 ・ 23 小時前
國際｜新加坡警方沒收陳志約8.9億港元資產
《路透》引述新加坡《海峽時坡》報道，新加坡警方以涉嫌洗黑錢及詐騙罪沒收陳志在當地的6個物業和資產，包括銀行及證券帳戶、現金、一架遊艇、11輛車及多支酒，涉及金額超過1.5億新加坡元（約8.9億港元）。Fortune Insight ・ 1 天前
博物館嘉年華︱免費派千個雪山菠蘿包 港式奶茶即沖示範 料2.5萬人次入場 即睇搶眼打卡位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康文署「繽Fun博物館嘉年華」11月1日至2日舉行在尖沙咀露天廣場，舉行大型戶外活動，有六大展區，包括巨型桌遊、最多可以12人混戰乒乓球桌、復古照相攤館等，又會派發1000個雪山叉燒菠蘿包給市民試食，以及6場「非遺」港式奶茶沖泡示範。康文署估計兩日合共有2.5萬人次遊玩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
工作人員險被撞斃 責任在羅臣？
【Now Sports】墨西哥賽車運動聯會出聲明指責VCARB車手羅臣，在周日F1墨西哥站險些撞倒兩名橫越賽道的工作人員，釀成悲劇。當時因為羅臣（Liam Lawson）和阿邦發生碰撞，前翼受損要入維修站，而賽會也出動安全車，有工作人員於賽道上清理碎片，但羅臣其後駛出維修站，不知是否指示不清晰，沒有減速轉入1號彎，差點迎面撞斃兩名橫越賽道的工作人員，幸運是兩人逃過一劫，沒有釀成悲劇。他那時已透過車隊電台怒吼：「搞甚麼鬼？我的天啊！你們在開玩笑嗎？剛剛看到那個嗎？我差點就撞死他們了，伙記！」他賽後也再次說起這件事，表示不清楚為何工作人員當時仍在賽道上，而國際車聯（FIA）其後發聲明，表示依照程序，當時已指示工作人員待命，準備在所有車輛通過1號彎後才進入賽道，但在得知羅臣入站後，指示立即被取消，並在該區域出示了雙黃旗，目前正調查為何仍有工作人員進入賽道。不過，墨西哥賽車運動聯會卻將責任完全推到羅臣身上：「根據拍攝到的畫面，可以看到羅臣在接近1號彎時，開始轉向進入車道，此時可以清晰地看到工作人員正在進行清理碎片的工作，但他仍然保持方向盤的角度，這一舉動發生在工作人員仍在現場工作的情況下，表明now.com 體育 ・ 1 天前
維港海上巡遊｜彩蛋率先揭曉 四大充氣雕塑明出巡 三隻人偶將驚喜現身海面 金鐘設無人機謝幕（附明日航行路線）｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一連八日的「維港海上大巡遊 Water Parade」活動明日閉幕，重頭戲四大充氣雕塑海上巡遊將於明日下午壓軸登場，途經添馬公園、東岸公園及星光大道。據《Yahoo新聞》了解，主辦方準備了兩大彩蛋給市民，包括三隻角色人偶將於海上出巡，伴隨四大人氣角色多啦A 夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、滑嘟嘟及 LABUBU 巨型海上充氣雕塑於維港亮相。此外，傍晚時分金鐘海域將設無人機表演，為活動謝幕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉城市大學及又一城非禮2名男子 男學生准保釋待12.24再訊
【on.cc東網專訊】一男學生涉於城市大學和又一城非禮2名男子，被控非禮等3罪，今（1日）於西九龍裁判法院首次提堂。裁判官批准被告以2,000港元保釋，並押後案件至12月24日以待辯方索取文件。on.cc 東網 ・ 1 天前
九龍城酒店男子昏迷送院亡 3男女涉販毒被捕(更新)
【07:20更新】案件交由九龍城警區重案組跟進調查。經翻查閉路電視及進一步調查後，發現該名報案人與兩名男子曾從上址涉案房間把一行李箱帶往一輛停泊上址附近的私家車內。 檢一萬元K仔及依托咪酯煙彈 人員於該涉案房間內發現一些含有「依托咪酯」的煙彈彈殼，亦在該涉案私家車內檢獲36粒「依托咪酯」am730 ・ 1 天前
記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊開始多人
【Now新聞台】今晚是萬聖節前夕，本台記者梁潔瀅下午約6時15分在蘭桂坊報道，蘭桂坊已經開始多人聚集。蘭桂坊協會總監張素媚指今年萬聖節氣氛熱烈，萬聖節餐單上個月推出，預訂就已爆滿，有信心今年消費可以超過去年。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
尖沙咀動物醫院遭淋紅油 警追緝涉案男子
尖沙咀有動物醫院遭淋紅油。今日(2日)上午8時許，警方接獲尖沙咀一間動物醫院的職員報案，稱店舖外遭一名男子淋紅油破壞。警方將案件列作刑事毀壞案跟進，正追緝涉案男子下落。am730 ・ 2 小時前
青朗公路警察電單車與私家車相撞三人傷
【Now新聞台】青朗公路有警察電單車與私家車相撞，三人受傷。交通警員身體多處受傷，需要戴上頸箍固定頭部，由救護車送去瑪嘉烈醫院治理；私家車男司機受輕傷，坐在路邊向警員講述意外的經過。警察電單車車頭嚴重損毀，零件四散在地上，私家車左邊車尾凹陷。早上十時許，私家車與警察電單車在青朗公路往荃灣方向行駛，去到大欖隧道出口相撞，意外中有三人受傷。警方封閉兩條行車線調查意外原因。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
八鄉七星崗車房起火 無人受傷
【Now新聞台】八鄉下午有車房發生火警，消防開喉救熄無人受傷。 網上片段見到，大量黑煙冒出，消防員不斷向火場射水。下午3時許，警方接報指錦田公路七星崗有車房倉庫發生火警，3人疏散到安全位置。消防員到場動用兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，下午四時半大致救熄。事件中無人受傷，消防正調查起火原因。#要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
羅浮宮搶案嫌犯巴黎出庭 被竊珠寶仍下落不明
（法新社巴黎1日電） 巴黎檢方告訴法新社，多名本週因涉嫌羅浮宮珠寶搶案被捕的嫌犯，今天在巴黎法院出庭接受法官訊問。法國當局最初宣布逮捕兩名嫌犯，檢方本週表示，警方又在巴黎及其周邊、特別是巴黎北郊的塞納—聖但尼（Seine-Saint-Denis）地區拘捕5人，其中包括1名主嫌。法新社 ・ 18 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
好人好事｜阿伯ATM撳錢疑遇電騙 開Speaker揭呃人過程 港男熱心制止存款「清零」
長者因科技知識不足及防騙意識薄弱，屢成為各種騙案的高危群組。有港男周四在社交平台分享，稱目睹一位長者在銀行提款機前疑遇上電話詐騙，更險被不法分子誘導轉帳金錢，決定出聲制止，直言「好彩阿伯全程開speaker，如果唔係今鋪真係銀行存款等於零」，又稱雖該位長者及後離開銀行，未知最終有否中伏惟「希望平安啦」，引發網民熱烈討論am730 ・ 1 天前
馮淬帆離世︱任達華嘆業界損失 夏雨遺憾未能見最後一面
【on.cc東網專訊】資深藝人馮淬帆離世，好友夏雨表示：「馮淬帆是我最好的朋友之一。我們相交超過大半個世紀。我每次到台灣都會與他相聚，今年中到台與他聯絡才知道他因肺炎入院留醫兩個月，要靠呼吸機協助呼吸，遺憾末能見最後一面。他是一個很有堅持很有信念很有才華的人。他東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馮淬帆逝世 ｜演《精裝追女仔》堅哥深入民心 曾與汪明荃有段情 用生果取代粗口字對白成經典
資深影視人馮淬帆逝世，享年81歲。人稱「緊哥」嘅馮淬帆80年代拍過唔少喜劇而為人認識，但馮其實同時仲係導演，執導時工作態度極為認真，而且對電影恩師楚原深深感激，幕前幕後反差相當大。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦
每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
沈月化身白蛇 仙氣再升級
【on.cc東網專訊】現年24歲、有最美星二代之稱的沈月，昨日（31日）網晒多張古裝造型照，本身已經靚爆鏡的她，原來古裝造型更加省鏡，可謂宜古宜今，拍得住媽媽邱淑貞後生時。沈月今次於杭州西湖取景，穿起白色古裝服，扮演《白蛇傳》的白素貞，拿着傘子和酒杯，表情動作都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前