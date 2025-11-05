雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
美國政府關門36天破紀錄 史上最長停擺
（法新社華盛頓4日電） 美國政府停擺今天邁入第36天，打破2019年總統川普（Donald Trump）首任期間創下的35天關門紀錄，成為美國史上最長的一次。
自國會未能批准9月30日之後的聯邦預算以來，聯邦機關運作停滯，衝擊逐漸擴大，包括協助數百萬美國人購買食品支出的福利計畫也陷入停擺，民眾的痛苦日益加劇。
近期國會尋求脫困方案首見曙光，但目前約有140萬名聯邦員工，包括空中交通管制員與國家公園管理員，仍被迫放無薪假或無薪工作。
在停擺將創新紀錄的前幾小時，川普政府警告，如果危機延燒到第6週後，全國機場將陷入混亂。人力不足讓機場運作受阻，部分空域甚至可能關閉。
美國運輸部長達菲（Sean Duffy）今天在費城記者會上表示：「民主黨人士，如果你們讓這場僵局再拖1週，你們就會看到全面混亂，大量航班延誤。」
「你們會看到大量取消航班，甚至可能關閉部分空域，因為我們實在無法應付，沒有足夠的空中交通管制員。」
美國汽車協會（AAA）預測，今年感恩節將創下國內航空旅遊新高，11月27日假期預計有580萬人搭機。
超過6萬名空中交通管制員及運輸安全局（TSA）人員正在無薪上班。白宮警告，缺勤率上升恐導致機場報到大亂。
