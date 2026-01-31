美國政府陷入局部停擺 眾院復會後可望重啟

（法新社華盛頓31日電） 由於國會未能在午夜期限前通過2026年預算，美國政府今天進入局部停擺狀態。不過，隨著聯邦眾議院預計將於下週初通過聯邦參議院支持的協議，預計關門造成的影響有限。 這次撥款中斷源於協商破局，導火線是民主黨對移民執法人員在明尼阿波利斯市（Minneapolis）開槍擊斃兩名抗議人士感到憤怒，導致有關國土安全部新資金的協商陷入僵局。 聯邦參議院民主黨黨鞭杜賓（Dick Durbin）在社群媒體發文指出：「川普政府不去打擊毒販、兒童性犯罪者和人口販子，反而浪費寶貴資源在對付芝加哥與明尼阿波利斯的和平抗議群眾。」

「這屆政府持續讓美國人變得更不安全。」

約3/4的聯邦機構運作將受到影響，可能引發眾多機構與運作的停擺程序，涵蓋教育、衛生、住房與國防等領域。

聯邦部門預計將自凌晨起陸續啟動關門計畫，但共和、民主兩黨的國會領袖均表示，參議院的行動將讓這次停擺更可能只是短暫，而非長期僵局。

如果聯邦眾議院如預期於下週初通過法案，資金將在數天內恢復，將把對政府服務、承包商與聯邦員工造成的實際影響降至最低。

不過，如果政府關門持續超過數天，數以萬計的聯邦職員可能將被迫放無薪假，或需無薪工作直到資金恢復。

聯邦參議院昨天深夜通過一項方案，批准5項尚未解決的撥款法案，讓大多數聯邦機構的經費能支應到9月，同時通過一項為期兩週的臨時支出措施，在國會議員繼續協商移民執法政策期間，還能維持國土安全部運作。

午夜期限到期時，聯邦眾議院仍在休會，預計2月2日才會復會。