美國新食物金字塔掀熱議 衞生署指現行指引參考世衛 營養師指傳統指引過時︱Yahoo

現時不少國家，包括中國均有推廣自己的「健康餐盤」，而香港主要奉行的，仍是傳統飲食金字塔（圖片由受訪者提供）

【Yahoo健康】美國近日公布 2025–2030 年新版《美國人膳食指南》，以「倒金字塔」取代沿用多年的飲食建議，強調多攝取蛋白質、減少糖分及超加工食品，甚至放寬對紅肉、全脂乳製品及動物脂肪的限制。新指南隨即引起全球關注，不少人更質疑，我們是否一直「食錯了」？

在香港，傳統的「食物金字塔」其實已沿用多年。翻查資料，在母嬰健康院等衞生署轄下的機構，他們的傳單、資料中，至今仍可見到以碳水化合物為基礎、穀物佔最大比例的食物金字塔。對於多年沒有改動健康飲食建議，衞生署則指，是參照世界衞生組織的建議，並因應本地市民所需的熱量及營養而制定，且會定期檢視。

註冊營養師便指，每個地方的確應要有合符當地需要的飲食建議，同意無須盲目跟從某地的「最新」指引。但她亦直言，傳統的「飲食金字塔」已十分過時，不同的國家、機構都有提出更先進的健康飲食指引，例如「健康飲食餐盤」等，但香港多年來，仍然是依賴「飲食金字塔」。

在衞生防護中心網站，目前仍可見傳統的兒童食物金字塔。

母嬰健康院是新手媽媽其中一個，主要接觸育兒資訊的渠道，記者訪問了三名新手媽媽，她們不約而同表示，健康院的「姑娘」仍會建議她們按照食物金字塔進食，派發的單張亦是傳統的金字塔版本。

有受訪媽媽坦言，近年網上充斥不同飲食資訊，見到外國不斷更新建議，對官方仍沿用舊模式感到疑惑：「究竟金字塔仲啱唔啱？會唔會其實唔係最健康？」她們表示，會自行上網搜尋資料，「唔知信唔信健康院好。」

營養師：傳統食物金字塔已經過時

註冊營養師陳可兒直言，傳統食物金字塔的確已難以回應現代社會的飲食問題。她指出，金字塔最大的缺陷，是只講「食物份量」，卻甚少提及「食物質素」，亦未能引導市民作出更健康的選擇。

「例如它告訴你要吃很多穀物，但沒有教你揀甚麼穀物。」陳可兒說，若長期進食白飯、白麵包、白粥等精製碳水化合物，反而增加肥胖及慢性病風險。她認為，香港在飲食指引上確實「跟不上世界趨勢」。但她說，健康飲食的重點不在於「完全不吃飯」，「唔好『妖魔化』飯」，而是選擇優質的穀物，例如糙米、燕麥、小米等未精製穀物。

她強調，美國新推出的倒金字塔，並不等於「唯一正確答案」，指出世界各地其實有不同做法，例如由哈佛公共衞生學院便首先提出「Healthy Eating Plate（健康飲食餐盤）」，以半碟蔬果、四分一全穀物、四分一健康蛋白質作為視覺指引，並清楚標示應限制紅肉及加工肉類。

「有好多國家都應用咗 Healthy eating plate，發展佢哋自己嘅版本……連大家可能會認為，飲食唔健康嘅內地，都有一個佢哋嘅 healthy eating plate。」

註冊營養師陳可兒

衞生署：未有足夠科學理據支持

對於會否跟隨美國更新飲食指引，衞生署回覆查詢時表示，署方一直恆常監測世界各地主要衞生當局的指引，並留意到美國最新版本與 2020–2025 年版本，以及與世界衞生組織（WHO）的部分建議並不一致。

衞生署指出，有關更新文件未有提供足夠仔細的科學研究理據去解釋某些改動，因此現階段未會直接跟隨。署方強調，香港的均衡飲食原則主要參考 WHO 的健康飲食建議，並因應本地市民的熱量及營養需要制定，亦會定期檢視和更新。

至於現行建議，仍包括多元化飲食、多吃蔬果及全穀類、減少高油鹽糖及加工食品，並基於心血管疾病風險，建議市民優先選擇低脂或脫脂乳製品、海鮮、瘦肉及植物性蛋白質，限制紅肉及高脂動物產品的攝入。

公共衞生學者：先釐清改動是否學界共識

對於美國的新指引是否適用於香港，中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院研究助理教授陳盈認為，評估任何飲食指引，關鍵不在於「改了甚麼」，而是「為何而改」。她指，必須先釐清改動，是否建基於國際學界的共識，還是因應單一國家的文化或政策需要。

她補充，高脂、高蛋白、低碳水的飲食模式在學界仍具爭議，而 WHO 等國際組織，通常會定期檢視大量科學文獻後才作出更新，較貼近全球共識。

陳盈亦指出，無論是「金字塔」還是「健康餐盤」，若只停留在健康教育層面，實際效果有限。「香港市民多外出用膳，即使知道原則，卻難以在餐廳或食品標示中，獲得足夠資訊。」她認為，政府若想提倡健康飲食，應把相關資訊滲透至醫療系統、食品標籤、餐飲業界等，否則只會令公眾更加混亂。