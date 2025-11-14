黑色星期五優惠大合集！
美國施壓聯合國安理會採納川普加薩和平計畫
（法新社紐約13日電） 美國今天呼籲聯合國安理會（UNSC）團結一致，支持華府旨在強化總統川普（Donald Trump）加薩和平計畫的決議草案，並警告若不採取行動，巴勒斯坦人可能面臨「嚴重」後果。
美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）發言人在聲明中表示：「針對這項決議積極進行磋商之際，任何企圖破壞團結的行為，都將對加薩走廊的巴勒斯坦人造成嚴重、具體且本來可以完全避免的後果。」
這名發言人強調：「停火（協議）仍然脆弱，我們呼籲安理會團結一致，推進目前迫切需要的和平」，並形容這是「為中東長久和平鋪路的歷史性一刻」。
上週美方官員已在安理會內展開協商，推動一項跟進以色列與哈瑪斯交戰逾2年後停火、支持川普方案的決議草案。
法新社最新取得的第三版決議草案內容指出「樂見和平委員會成立」，這是加薩走廊（Gaza Strip）的過渡治理機構，理論上將由川普擔任委員會主席，任期持續至2027年底。
該草案授權聯合國會員國組建一支臨時國際穩定部隊（ISF），並與以色列、埃及和新訓練的巴勒斯坦警察合作，共同協助確保邊境安全及推動加薩走廊非軍事化。
ISF也將負責「永久解除非國家武裝團體的武器」，保障平民人身安全並確保人道援助走廊暢通無阻。有別於先前版本，最新版草案還提到巴勒斯坦未來建國的可能性。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，他對這份決議草案獲通過抱持樂觀態度。
儘管安理會成員原則上多數支持設立和平委員會，但外交人士告訴法新社，部分問題仍存討論空間。這些疑慮包含草案未提及安理會監督機制、巴勒斯坦自治政府未來角色以及ISF任務細節等。
其他人也在看
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 小時前
習近平將不出席G-20南非峰會 中美俄元首將集體缺席
【彭博】— 中國國家主席習近平將不出席本月晚些時候舉行的二十國集團(G-20)峰會，給面臨美國總統特朗普抵制的東道國南非帶來了又一則壞消息。Bloomberg ・ 21 小時前
中國要求高市收回涉台言論 官媒稱日本80年來首次對華發出武力威脅
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 3 小時前
塞爾維亞總統警告:歐俄爆發戰爭可能性增 各國正在備戰
烏克蘭表明年底前不會再就結束俄烏戰事與俄羅斯和談，俄方則批評基輔當局無意願促成和平。塞爾維亞總統武契奇警告，西方國家與俄羅斯之間的直接軍事對抗已變得不可避免，強調戰爭的可能性不再是假設，歐洲與俄羅斯爆發戰爭的可能性越來越大。 武契奇指出，歐洲各國包括羅馬尼亞、波蘭、芬蘭及一些小國都在備戰，正大規模地重新武裝，軍事開支快速增長，而俄羅斯亦在備戰，結果只有衝突，坦言塞爾維亞在這個局面中進退兩難，因此亦必須加強軍事準備。(ST)infocast ・ 1 天前
安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商
荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商鉅亨網 ・ 20 小時前
特朗普擬顯著調降關稅並宣布與多國的架構協議 以應對食品等高物價
【彭博】— 美國總統特朗普準備顯著調降關稅，以應對高企的食品價格，並達成一系列新的貿易協議——包括與阿根廷、危地馬拉、薩爾瓦多和厄瓜多爾的框架協議——以回應選民對商品成本的疑慮。Bloomberg ・ 6 小時前
芬蘭防長：中國大規模資助俄國戰爭行動 加劇歐洲安全威脅
（法新社赫爾辛基12日電） 芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）今天表示，中國「大規模」資助俄羅斯的戰爭行動，不僅加劇歐洲安全威脅，也對北約構成挑戰。哈卡寧表示，北歐國家正加強防務合作，以應對未來威脅，並對北約在北方地區的作戰能力提供支援。法新社 ・ 1 天前
華府動態：美國考慮關稅備選方案；又有中國實體和自然人遭制裁
【彭博】--Bloomberg ・ 1 天前
茂木敏充:已強烈要求中方妥善應對薛劍「斬首」言論
日本首相高市早苗早前指，如果「台灣有事」，可能屬於日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其後中國駐大阪總領事薛劍聲稱要將高市「斬首」。日本外相茂木敏充在加拿大出席完七國集團(G7)外長會議後表示，薛劍多次發表不妥當的言論，令人遺憾，已繼續強烈要求中方妥善應對，避免影響日中關係發展的大方向。 中國外交部早前批評，日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一中原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。(ST)infocast ・ 1 天前
立法會選舉2025｜高官家鄉話宣傳 號召福建鄉親、山東老鄉、潮州「自己人」投票｜睇片｜Yahoo
政府官員為推動社會各界支持選舉，各出奇謀。公務員事務局局長楊何蓓茵邀請了多名司局長和特首辦主任拍攝宣傳片，用各自的家鄉話呼籲鄉親們投票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅 北歐多國擬組戰鬥機部隊｜Yahoo
歐洲多國視俄羅斯為地區安全威脅，芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）就批評，中國大量資助俄羅斯的戰爭活動，增加了歐洲的安全威脅，亦對北約構成挑戰。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．九龍中︱6 人爭 2 席競爭最激烈 現任議員、區議員、央企背景「素人」混戰︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉九龍中選區今（14日）舉行選舉論壇，今屆該區有6名參選人爭兩席，為10個地方選區中競爭最激烈的一區。九龍中候選人包括現任議員李慧琼及楊永杰，區議員則有李超宇、楊諾軒及區燿誠，譚莉儀則以政治素人之姿參選，具央企背景。論壇的討論圍繞啟德發展及精準扶貧等議題。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
紹伊古:日方發表大量反俄言論與聲稱對俄關係正常化意圖互相矛盾
俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古表示，日本首相高市早苗奉行歷史修正主義政策，日方發表大量反俄言論，與日方聲稱對俄關係正常化的意圖互相矛盾。他強調，俄日關係要實現正常化可能需時數年，只有日方從根本上重新考慮對俄態度，並採取實際行動才可能實現。紹伊古又說，日本新政府竭力討好美國，不惜犧牲本國利益。他認為亞太地區部分國家不能被稱為美國盟友，因為同盟關係意味平等互動，而有關國家與美國現時只屬附庸關係。俄羅斯外交部日前宣布，無限期禁止30名日本公民入境，以回應日方持續對俄羅斯實施制裁。(BC)infocast ・ 9 小時前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 1 天前
外交部:若日方膽敢武力介入台海將構成侵略行為 中方必迎頭痛擊
中國外交部發言人林劍在例行記者會，再回應有關日本首相高市早苗日前涉台言論指，日揆在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後還執迷不悟、拒不撤回，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正、收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。林劍指，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行。日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭，質疑高市早苗再提所謂「存亡危機事態」的居心。林劍指，以何種方式解決台灣問題，實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。中方正告日方必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。(ST)infocast ・ 23 小時前
習近平會見泰國國王：願同泰方加強戰略對接 推進中泰鐵路等大項目合作
國家外交部公布，今日(14日)上午國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。習近平表示，哇集拉隆功將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴。站在新的歷史起點，他願同哇集拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。 習近平指出，中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾愈走愈親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。 哇集拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問。多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取AASTOCKS ・ 2 小時前
中國10月份經濟活動降溫幅度超乎預期 受投資低迷影響
中國第四季初經濟活動降溫幅度超乎預期，投資下滑前所未見，工業增加值成長放緩，也受到消費疲軟的拖累。Bloomberg ・ 5 小時前
政府資助逾300社工 坐高鐵到韶關交流
【Now新聞台】政府資助300多位社工坐高鐵到韶關交流，勞工及福利局局長孫玉菡指，希望社福界透過交流團加深認識祖國，促進兩地深度交流。 勞工及福利局局長孫玉菡：「養老、社區照顧，這些一定會看，但如果可以看特殊學校的運作，我覺得是很難得的機會。另外，我自己印象韶關是一個旅遊勝地。國家發展得很快，韶關的數字經濟都發展得非常蓬勃，你們都會參觀韶關一個國家級算力中心，大家看完之後，希望對國家發展有新認識。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
美國眾議院通過臨時撥款法案 稍後交特朗普簽署 結束 43 日聯邦政府停擺｜Yahoo
美國眾議院在當地時間周三（12 日）通過了臨時撥款法案，稍後將會轉交總統特朗普簽署，結束今次破紀錄為期 43 日的聯邦政府停擺。Yahoo新聞 ・ 1 天前