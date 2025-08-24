美國旅遊巴翻側 5 死 包括哥倫比亞大學中國學生 警方指多人沒繫安全帶︱Yahoo

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
【Yahoo新聞報道】美國紐約周五（22 日）一輛從尼加拉大瀑布返回的旅遊巴士在高速公路翻側，造成 5 人死亡，其中包括一名中國籍哥倫比亞大學學生，另外多人受傷。巴士當時載有 54 名乘客，大部分來自印度、中國及菲律賓，部分乘客被拋出車外，亦有人被困在車廂內數小時。警方表示，許多人相信沒有繫上安全帶。
綜合外媒報道，事故發生在當地周五，警方周六公布死者身分，分別為 65 歲印度籍男子 Shankar Kumar Jha 、60 歲新澤西州女子 Pinki Changrani 、22 歲中國籍哥倫比亞大學學生 Xie Hongzhuo、55 歲新澤西州女子Zhang Xiaolan 及 56 歲新澤西州女子 Jian Mingli 。
目前未有人被起訴
警方指巴士當時沿東行車道行駛，突然失控衝入分隔帶並翻落路邊壕溝。州警部隊指揮官在記者會表示，事故原因仍在調查中，許多人相信沒有繫上安全帶，但已排除機械故障及司機受影響駕駛的可能性，目前未有人被起訴。
事故發生後，大量救護車及醫療直升機趕赴現場，並把傷者分送至多間醫院。當地醫院共接收 24 名成年傷者，其餘未滿 16 歲的傷者則被送往兒童醫院。當局表示，截至周六下午，仍有 14 名病人留院，情況穩定。
目擊者稱曾看見巴士側翻，玻璃碎片和乘客的物品散落一地。現場照片顯示車窗破裂，情況混亂。
