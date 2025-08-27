南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
美國明尼蘇達州學校爆槍擊案 至少 2 死 20 傷 槍手死亡︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國明尼蘇達州明尼阿波利斯一所天主教學校周三（27 日）當地時間早上發生槍擊案，造成至少 2 人死亡，約 20 人受傷，當局指槍手飲彈自盡。
綜合外媒報道，槍擊發生於早上約 8 時 45 分，在南明尼阿波利斯的 Annunciation 天主教學校內，事發時校方原定於 8 時 15 分舉行全校彌撒。一名全身穿黑衣、持有半自動步槍的男子進入學校開槍，至少造成 2 人死亡，約 20 人受傷。
警方、聯邦調查局（FBI）、州警及多支救援部門迅速到場。明尼阿波利斯市政府表示，槍手已被「控制」，現時社區並無持續威脅。
學校約 400 名學生
多個醫療機構證實已有傷者送院。兒童專科創傷醫院 Children’s Minnesota 表示，正治療 5 名受傷兒童。聖保羅及明尼阿波利斯總教區的輔理主教 Kevin Kenny 則透露，另有至少 10 名兒童在附近醫院接受治療。
Annunciation 天主教學校成立於 1923 年，2023 至 2024 學年共有 391 名學生，每班約 20 人。本週為開學首週。
州長 Tim Walz 表示已接獲簡報，形容事件「駭人聽聞」，並說「我為我們的孩子和老師祈禱，他們的開學首週被這可怕的暴力行為所摧毀」。總統特朗普表示已「全面掌握」事件，並指 FBI 已到場，白宮會持續監察情況，他籲國民一同為受影響人士祈禱。
