美國最高法院駁回 Google 針對開放 Play Store 的上訴
在八月，Epic Games 在法庭上獲得了一個重要勝利，因為美國第九巡迴上訴法院駁回了 Google 對其 2023 年和 2024 年裁決的上訴。這一轉變使得這家搜索巨頭面臨唯一的選擇，即向美國最高法院提出上訴，而該判決現已出爐——最高法院駁回了 Google 的上訴。
這意味著 Google 現在必須遵循之前設定的所有目標，從 10 月 22 日開始，致力於使 Play Store 和應用支付流程對競爭更加友好。
這包括允許應用開發者設立和使用替代計費系統來處理應用和訂閱，從而繞過 Google 自家的支付系統和 30% 的應用稅。此外，開發者將能夠自由地將用戶鏈接到 Play Store 之外的下載選項，而不會出現嚇阻性屏幕。
Google 也被禁止向設備製造商或運營商提供任何形式的金錢或優惠，以阻止他們在設備上預裝第三方應用商店。Google 必須在接下來的三年內，找到一種方法，讓第三方應用商店在 Play Store 中公開可見，並能夠自由運營，全面訪問其應用目錄。
