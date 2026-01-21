專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
美國校園准全脂牛奶回歸 專科醫生指牛奶脂肪非垃圾食物 助身體吸收多種重要維他命︱Yahoo
【Yahoo健康】美國總統特朗普早前簽署法案，容許參與全國學校午餐計劃的學校，在午餐時段重新供應全脂及 2% 脂肪牛奶，並保留低脂及脫脂選項。美國政府官員強調，「牛奶脂肪並非垃圾食物」。
家庭醫學專科醫生朱偉星表示，醫學界對營養與健康的看法並非一成不變，而是會隨着研究進展、社會環境，甚至商業及政治因素而不時調整。近年營養學界出現明顯趨勢轉變，過去被視為不健康的全脂牛奶等食品，已不再被一概標籤為有害。
「現在最大被關注的問題，已不再是脂肪，而是糖分的攝取，以及高度加工食品對健康的影響。」朱偉星解釋，醫學與營養建議除了基於科學研究，亦難免受市場、產業利益及政策取向影響，因此相關指引在不同年代出現變化，屬正常現象。
最大健康風險已非脂肪 而是糖分與加工食物
他形容，相關飲食建議，猶如鐘擺般在不同年代來回擺動，但現時的整體方向，就是鼓勵市民選擇天然、少加工的食物，減少攝取高度加工產品。
對於全脂牛奶的健康爭議，朱偉星認為，只要適量攝取，對大部分人而言並不會構成明顯問題，尤其是兒童。他指出，脂肪不僅是能量來源，亦有助身體吸收多種重要維他命，對成長中的兒童尤其重要，「全脂牛奶的脂肪並非『垃圾食物』，在不過量的情況下，納入日常飲食是可以的。」
不過，他亦強調，飲食健康應作全面考慮，甚至要視乎個人的狀況及基因等，不能只聚焦於單一食物。而相較之下，長期攝取高糖飲品及高度加工食品，如加工肉類，對心血管及整體健康的影響，往往更為顯著。
對於在營養趨勢變化下，如何吃得健康，朱偉星便呼籲市民應以均衡、適量為原則，並根據個人健康狀況作出合適選擇。
其他人也在看
元朗大寶冰室極速開分店！肉餅飯神話續集？爆紅不足2個月即進駐甲級商廈 網民反應兩極
「大寶冰室」的爆紅堪稱 2025年飲食界的公關奇蹟。由一名忠實粉絲持續數月在網上推介其「手工肉餅飯」，最終觸發演算法令全港洗版。近日有Threads友發現，大寶冰室已正式進駐鄰近朗屏站「虹方」，「大癲，今日返舖頭聞到勁香，原來係全亞洲最優秀嘅肉餅飯，大件夾抵食嘅大寶冰室竟然開咗喺我哋舖頭樓下同一棟嘅地下」Yahoo Food ・ 20 小時前
英國診所推行「Jess's Rule」 三次未確診須重新審視 紀念女子患癌延醫離世︱Yahoo
【Yahoo健康】英格蘭各地的家庭醫生診所將由下周起，全面張貼名為「Jess's Rule」的新告示。這項醫護指引提醒醫生，如果病人在求診 3 次後仍未能確診病因，或者病情持續惡化，醫療團隊必須重新審視診斷方案。這項措施由國民保健署（ NHS ）推行，旨在透過加強醫療安全，減少延誤診斷致命疾病的風險。Yahoo 健康 ・ 10 小時前
零食商鳴鳴很忙IPO籌33億
中國零食連鎖零售商鳴鳴很忙（1768.HK）昨日啟動招股，計劃集資最多33.36億元，並引入騰訊（0700.HK）、淡馬錫等8名基石投資者坐鎮。首日招股券商暫為其借出409.94億元孖展，以公開發售集資額3.34億元計，相當於超購逾121倍。信報財經新聞 ・ 1 天前
糖尿病︱港大研究指新影像技術配合降糖藥 可降糖尿病患者心衰竭風險︱Yahoo
【Yahoo健康】香港現時約有 70 萬名糖尿病患者，當中不少屬於二型糖尿病。若同時患有心血管疾病，血管問題往往較為複雜，包括多條血管出現狹窄或阻塞，令治療及手術難度增加。港大醫學院臨床醫學學院內科學系聯同香港大學深圳醫院發表最新研究，發現透過一種名為「caFFR」的新型影像分析技術，可更準確判斷心臟血管的實際血流情況。研究同時顯示，若病人配合服用新一代降糖藥「SGLT2 抑制劑」，可有效降低心臟衰竭及死亡風險。Yahoo 健康 ・ 1 天前
傅明憲連續23年出任愛護動物協會會長 帶愛犬開會合照網民錯重點「眼袋好重」
90年代受TVB力捧嘅傅明憲，近年醉心於公益事業，更為愛護動物協會出任會長多年。早前傅明憲出席愛協周年大會，仲帶埋愛犬Kiki一齊開會Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
丹麥基金擬清倉美債 爆資本戰
歐美關係惡化風險升溫，美元資產沽壓恐進一步加劇。丹麥養老基金Akademiker Pension計劃在月底前悉售所持的美國國債，並表明美國揚言吞併格陵蘭的言論是其中一個考慮因素。對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）警告，美國本已面對貿赤和財赤問題，加上和其他地區的政治紛爭，外界買美債的意欲恐愈來愈低，隨時演變成資本戰。 美國未償還國債餘額之中，有近四成由歐洲投資者持有，丹麥暫時是最高調以資本市場手段對抗美國的國家。 Akademiker Pension首席投資總監Anders Schelde接受彭博訪問時指出，華府難以維持現時的財政狀況，美債並非優質信貸資產，目前仍有持倉主要是因為風險和流動性管理的考慮，近日內部判斷已能找到替代品。Schelde直言，美國總統特朗普打算吞併格陵蘭的言論是該基金決定撤出美債的原因之一，「現在整個歐洲都是時候自強（不依賴美債）」。 貝桑：僅持一億美元無關痛癢 美國財長貝桑反駁稱，該基金近年已陸續減持美債，現時持美債規模僅一億美元，對此絕不擔心，聲言「丹麥投資美債規模和其國家一樣，無關痛癢（irrelev信報財經新聞 ・ 1 小時前
港島區密密打荷包 拘廣西扒竊二人組 涉12宗案總金額值73萬元
【on.cc東網專訊】執法部門於去年9月至12月，接獲多名受害人的舉報指，在北角區及中區被賊人偷去錢包。案發分別街上或公共交通工具上，受害人錢包多數放於手袋或背包裏，錢包裏有證件、現金和信用卡等。受害人被偷錢包後，在短時間內他們的信用卡被盜用，在網上進行簽帳的交on.cc 東網 ・ 15 小時前
42 歲港男日本被捕 涉北海道非禮少女 曾捲多宗同類案件︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方昨日（19 日）拘捕一名 42 歲、居於香港的男子，指他涉嫌在北海道札幌市街頭非禮一名 10 多歲少女。警方表示，該名男子過往亦涉及多宗同類案件，正調查是否與其他未破案件有關。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警拘兩內地扒手 涉港島12宗扒竊案 現金及信用卡簽賬損失約73萬元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方周一（19 日）在北角拘捕兩名內地男子，涉嫌與去年 9 至 12月北角、鰂魚涌及中環共12宗扒竊案有關，涉及財物損失共約73萬元，包括3萬元現金及70萬元信用卡簽賬交易。兩名被捕男子分別31歲及43歲，涉「扒竊」罪被扣留調查。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
法蘭西斯福山警告歐洲勿再退讓：特朗普就是個惡霸、討好他只是徒勞
日裔美籍作家、政治經濟學者、著有《歷史之終結與最後之人》的法蘭西斯 ‧ 福山（Francis Fukuyama）直言，美國總統特朗普本質上就是一名「惡霸」，試圖透過讓步來安撫他，注定徒勞無功。他呼籲歐洲在當前對峙中絕不能退縮，否則只會換來更大的壓迫。鉅亨網 ・ 13 小時前
新年禮物2026｜Corsair Vanguard PRO 96 歷史低價，HK$1,250 購 8,000Hz 霍爾效應電競鍵盤
即將到來的新年假期想要大玩一番？兵馬未動，糧草先行，是不是該升級一下遊戲裝備？Corsair 的 Vanguard PRO 96 霍爾效應有線電競鍵盤目前正以歷史低價 US$160 在 Amazon 上促銷，約合 HK$1,250 為歷史最低，正是下手的好時機！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
傳新世界加緊6月底前出售資產以創造正現金流
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)在近期的會議上向投資者表示，集團正加快推進在6月底前出售至少一項資產，希望能實現截至6月底止今財年產生正現金流的目標。AASTOCKS ・ 12 小時前
長和傳洽售Three Ireland近尾聲
英國《金融時報》引述知情人士透露，長和（0001.HK）正洽談把旗下愛爾蘭移動營運商Three Ireland，出售予Liberty Global的可能性，有關磋商已進入後期階段。受到消息刺激，長和股價午後曾漲3.24%，高見62.15元，收市報60.85元，逆市升1.08%。信報財經新聞 ・ 1 天前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 14 小時前
黎智英案｜英據報研究引用移交協定 安排黎赴英服刑 保安局：不適用於中國公民｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英上月被裁「串謀勾結外國勢力」和「串謀發布煽動刊物」罪成，法院擇日判刑。《明報》專欄「聞風筆動」昨日（20 日）指，聽聞英國政府正在探討可否引用英國與香港仍生效的「移交被判刑人協定」（Transfer of Sentenced Persons Agreement），尋求擁有英籍的黎智英移送英國服刑。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
從最親美到信任崩解：特朗普格陵蘭威脅震撼丹麥社會
美國總統特朗普威脅吞併丹麥自治領地格陵蘭，並指責丹麥是「糟糕盟友」，在丹麥社會引發強烈震撼。長期以來被視為歐洲最親美國家的丹麥，如今正面臨一場前所未有的信任危機，不少丹麥人直言感到「被背叛」，跨大西洋關係的根基正在動搖。鉅亨網 ・ 11 小時前
何超雲晒「男友視角」泰國旅遊照 與新歡鬍鬚男合照互動親密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）被揭與高級消防隊長男友Douglas於2022年拍拖及訂婚，惟去年8月何超雲清空社交平台上所有與Douglas嘅合照惹分手疑雲。去年11月，何超雲於一場男閨蜜生日會中與一名神秘鬍鬚男互動親密，被指對方疑似係新歡。日前，何超雲於社交平台連環分享到泰國旅遊嘅限時動態照片，其中一張更是與該鬍鬚男嘅合照，疑令戀情浮面。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
渣馬跑手揹嬰參賽惹熱議 據了解事主已返廣西南寧 警方嘗試相約錄口供｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】渣打香港馬拉松賽事於 1 月 18 日舉行，賽後有網上片段顯示，一名全馬男跑手將一名嬰兒揹在胸前參賽，惹外界質疑造成虐兒。據了解，該跑手為內地人，賽後已全家返回廣西南寧，警方已致電聯絡，嘗試相約返港錄取口供。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 21 小時前