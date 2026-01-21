美國校園准全脂牛奶回歸 專科醫生指牛奶脂肪非垃圾食物 助身體吸收多種重要維他命︱Yahoo

脂肪不僅是能量來源，亦有助身體吸收多種重要維他命，對成長中的兒童尤其重要。

【Yahoo健康】美國總統特朗普早前簽署法案，容許參與全國學校午餐計劃的學校，在午餐時段重新供應全脂及 2% 脂肪牛奶，並保留低脂及脫脂選項。美國政府官員強調，「牛奶脂肪並非垃圾食物」。

家庭醫學專科醫生朱偉星表示，醫學界對營養與健康的看法並非一成不變，而是會隨着研究進展、社會環境，甚至商業及政治因素而不時調整。近年營養學界出現明顯趨勢轉變，過去被視為不健康的全脂牛奶等食品，已不再被一概標籤為有害。

「現在最大被關注的問題，已不再是脂肪，而是糖分的攝取，以及高度加工食品對健康的影響。」朱偉星解釋，醫學與營養建議除了基於科學研究，亦難免受市場、產業利益及政策取向影響，因此相關指引在不同年代出現變化，屬正常現象。

飲食健康應作全面考慮，甚至要視乎個人的狀況及基因等，不能只聚焦於單一食物。

最大健康風險已非脂肪 而是糖分與加工食物

他形容，相關飲食建議，猶如鐘擺般在不同年代來回擺動，但現時的整體方向，就是鼓勵市民選擇天然、少加工的食物，減少攝取高度加工產品。

對於全脂牛奶的健康爭議，朱偉星認為，只要適量攝取，對大部分人而言並不會構成明顯問題，尤其是兒童。他指出，脂肪不僅是能量來源，亦有助身體吸收多種重要維他命，對成長中的兒童尤其重要，「全脂牛奶的脂肪並非『垃圾食物』，在不過量的情況下，納入日常飲食是可以的。」

不過，他亦強調，飲食健康應作全面考慮，甚至要視乎個人的狀況及基因等，不能只聚焦於單一食物。而相較之下，長期攝取高糖飲品及高度加工食品，如加工肉類，對心血管及整體健康的影響，往往更為顯著。

對於在營養趨勢變化下，如何吃得健康，朱偉星便呼籲市民應以均衡、適量為原則，並根據個人健康狀況作出合適選擇。