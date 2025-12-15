美國樂壇天后Taylor Swift劃時代「The Eras Tour」音樂盛宴 Disney+《The End of an Era》紀錄片系列 、演唱會電影同步上線

坐擁14座格林美獎座的美國樂壇天后Taylor Swift，兩部全新作品今日震撼登陸 Disney+：記錄巡唱幕後製作過程的六集紀錄片系列《The End of an Era》，以及演唱會尾場全新錄製的演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》，為大家呈獻這場史上最賣座巡迴演唱會的最後之旅，一齊畫上完美句號！Taylor Swift昨晚亦接受美國著名主持Stephen Colbert訪問，而Colbert亦分享自己觀賞《The End of an Era》首兩集過後已非常感動，令觀眾更加期待！

Taylor Swift「The Eras Tour」重磅回歸 Disney+！六集音樂紀錄片《The End of an Era》與全新演唱會電影《The Final Show》12.12全球上線

完整收錄3小時演唱會的電影！Disney+《Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)》4首unplugged歌曲曝光！ || 影評

Disney+六集幕後紀錄片系列《The End of an Era》及演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》

Disney+演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》

一連六集的音樂紀錄片系列《Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era》記錄著巡迴演唱會「The Eras Tour」的籌備過程、幕後花絮，以至對於流行文化的影響力等等。系列將會全方位揭開Taylor Swift如何構思這場轟動全球、讓世界各地粉絲為之瘋狂的巡迴演唱會，以及巡演期間的生活。鏡頭亦會聚焦於Taylor Swift同行的工作伙伴、樂隊、舞者、家人及好友，包括Gracie Abrams、Sabrina Carpenter、Travis Kelce、Ed Sheeran及Florence Welch等，讓觀眾透過前所未有的視角，一窺這位巨星在光芒背後的真實生活！一連六集的《The End of an Era》已由12月12日起上線，逢周五更新兩集。

除了紀錄片系列之外，演唱會電影《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》亦於Disney+ 同步獨家上線。於加拿大温哥華尾場拍攝，記錄著Taylor Swift這場破紀錄巡迴的最後一場演出，更首度收錄了於2024年發行的專輯《The Tortured Poets Department》的曲目。《Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show》由Glenn Weiss執導，Taylor Swift Productions與 Silent House Productions 聯合製作。

