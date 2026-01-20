美國欲奪格陵蘭 加拿大發言力挺格陵蘭與丹麥

（法新社達沃斯20日電） 美國總統川普揚言奪取丹麥自治領地格陵蘭之後，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天在世界經濟論壇年會，發言力挺格陵蘭與丹麥。

卡尼前往瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇（World Economic Forum）時表示，「加拿大堅定支持格陵蘭與丹麥，並全力支持他們決定格陵蘭未來的獨特權利」。

卡尼向全球政治與金融菁英發表演說之際，也提到他去年進入加拿大政壇以來一直強調的主題：由美國主導的全球治理體系將不會回到川普前的常態。

他說，加拿大是最早「聽到警鐘」的國家之一，並且意識到全球正在發生根本性變化。

他也表示，加拿大曾從「美國霸權」的時代中受益，但如今必須轉向，因為各個強權正在加大使用經濟實力作為槓桿。

卡尼直言「舊秩序不會回來了」，並且呼籲加拿大等中型國家，團結起來共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，「因為，如果我們不在談判桌上，就會成為被宰割的對象」。