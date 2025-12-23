美國歌手巴瑞曼尼洛確診肺癌 暫停演唱會接受手術

（法新社洛杉磯22日電） 美國創作歌手巴瑞．曼尼洛（Barry Manilow）今天在社群平台Instagram宣布，他確診罹患肺癌，將接受手術，因此暫停原訂演唱會。

現年82歲、曾獲葛萊美獎的曼尼洛聲明寫道：「許多人知道，我最近因支氣管炎病了6週，隨後又復發，病了5週。」

他說：「雖然我已克服支氣管炎，也重返拉斯維加斯西門特酒店的舞台，但醫生還是安排我做磁振造影MRI檢查，以確保一切無恙。但檢查結果顯示我左肺有一處癌變，需要開刀切除。」

曼尼洛在貼文中附上新的演唱會時間表，並說因為他的療程不需要放射線或化學治療，預計明年2月身體狀況會好轉。

他寫道：「我現在就靠喝雞湯、看『我愛露西』重播啦。」我愛露西（I Love Lucy）是一部美國情境喜劇。

他在貼文尾呼籲大家，如果健康有疑慮，一定要盡快檢查。

曼尼洛的音樂生涯超過60年，代表作包括1974年的首支冠軍單曲Mandy、舞曲作品 Copacabana，以及婚禮與情歌精選 Can't Smile Without You。

他在2017年首度出櫃，公開了與現任丈夫基夫（Garry Kief）近40年的戀情。他說過去曾經擔心，坦承出櫃會讓女性歌迷感到失望。

曼尼洛與經紀人基夫於1978年相識，2014年在加州棕櫚泉低調完婚，早已長年相伴。 （編譯：紀錦玲）