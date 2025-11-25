小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
美國民主黨人籲軍人拒非法命令 五角大廈揚言軍法審判
（法新社華盛頓24日電） 美國五角大廈今天表示，正在考慮對民主黨籍聯邦參議員、前太空人凱利（Mark Kelly）提起軍法審判，因為他出現在一支影片中，敦促部隊拒絕非法命令。
五角大廈的調查，標誌著總統川普政府對6名具軍事或情報背景的民主黨人的反擊行動出現非比尋常的升級。這6人參與了這支在網路上瘋傳的影片。
凱利曾是戰功彪炳的海軍戰鬥機飛行員，也是指揮「奮進號太空梭」（Space Shuttle Endeavour）最後一次飛行任務的前太空人。他反擊表示，自己不會被恫嚇，也不會「被惡霸噤聲」。
五角大廈曾威脅要將這位亞利桑那州聯邦參議員召回現役，以便根據「統一軍法典」（Uniform Code of Military Justice）面臨軍法審判。
官員們援引禁止干預軍隊凝聚力的法律，指出凱利可能已破壞「軍隊的忠誠、士氣或良好秩序與紀律」。
五角大廈公開威脅現任國會議員是極不尋常的舉動。在川普今年重返白宮前，五角大廈長期以來對公開的政治活動都相當排斥。
這支於21日發布的影片呼籲軍方「拒絕非法命令」，片中除了凱利，還有密西根州聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）及4名聯邦眾議員。
這些民主黨人並未具體說明他們指的是哪些命令，但川普已下令國民兵（National Guard）進入多個美國城市，以遏制他所謂的猖獗動亂。
在海外，川普下令對加勒比海與東太平洋上疑似的毒品走私船隻進行打擊，造成超過80人喪生，專家稱這些行動是非法的。
戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將這些民主黨人稱為「煽動叛亂六人組」（Seditious Six），並稱他們的影片「卑劣、魯莽且不實」。
他指控凱利為軍隊帶來「恥辱」，稱他在提及自身軍階的情況下直接對部隊發表言論，讓這些話語帶有一種權威感。
但分析人士與凱利的支持者警告，此舉可能適得其反，反而在凱利可能參選2028年總統大選前拉抬他的聲勢。
凱利貼出一張他獲得許多軍事勳章的照片，並簡述他在海軍與美國國家航空暨太空總署（NASA）的職業生涯。
他說：「如果這是為了恫嚇我及其他國會議員，讓我們無法善盡職責、追究本屆政府的責任，那是不會得逞的。」
「我為這個國家付出這麼多，不會被那些更在乎自身權力而非捍衛憲法的惡霸噤聲。」
其他人也在看
特朗普：進口商庫存正在耗盡 政府關稅收入將會飆升
美國總統特朗普表示，隨著當地進口商的庫存水準「逐漸耗盡」，他的貿易關稅帶來的財政收入，在未來幾個月內將會「飆升」。。鉅亨網 ・ 23 小時前
美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權
（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」法新社 ・ 1 天前
日本聯合國代表致函古特雷斯 反駁中方信函與事實不符
日本常駐聯合國代表山崎和之致函聯合國秘書長古特雷斯，反駁中方代表傅聰日前發出的信函，指出日本的防衛方針是採取被動防禦戰略，認為中方指稱即使沒有武裝攻擊，日本都會行使自衛權的說法，與事實不符，亦缺乏證據支持。山崎和之強調，日本政府對台灣問題的基本立場，在1972年《中日聯合聲明》中已闡明，又指台海和平穩定對日本以至全球都至關重要，期望透過對話和平解決台灣問題。山崎和之又指，中方近日針對首相高市早苗的「台灣有事」言論，阻礙日中經濟和人文交流，他呼籲國際社會應反對使用脅迫手段回應別國言論和政策。 中國常駐聯合國代表傅聰日前致函古特雷斯，批評高市的涉台言論極度錯誤和危險，性質影響極為惡劣，警告日方如果膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。 (ST)infocast ・ 2 小時前
[深度] 日本首相言論被北京借勢發酵 施壓各國在台海問題上表態
【彭博】--Bloomberg ・ 14 小時前
中日領袖G20峰會未有接觸 據報李強於高市發言時離席
中日關係持續緊張。總理李強和日本首相高市早苗一同在南非出席二十國集團(G20)峰會期間，未有接觸交流。日本放送協會報道，會議期間，李強比高市早苗先發言，其後到高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。 高市總結行程時證實，此行沒有與李強有任何交流，但重申日方對各層級的對話持開放態度，建構互利、建設和穩定關係的意願不變。高市承認，日中之間存在一些關切和問題，雙方應該努力增進互相了解，加強合作，以減少問題，又指日方須向中方表達必要的立場，會秉持相同的態度，繼續作出適當的回應。 日本傳媒報道，中日近期的爭議令日本民眾憂慮影響兩國的大熊貓交流。現時日本只餘下東京上野動物園的兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，按規定牠們將於明年2月歸還中國。有民眾憂慮兩國關係緊張，影響日方爭取租借新的大熊貓。(ST)infocast ・ 1 天前
王毅三個「絕不允許」狠批日揆涉台錯誤言論 中方有權再清算日本歷史罪行
2025年11月19日至22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪。 王毅提到，他向三國外長介紹了中國在台灣問題上的原則立場，揭露了日本現職領導人公然侵害中國核心利益、挑戰二戰後國際秩序的錯誤言行。三國公開強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一集體發聲正當其時，既支持了中國在台灣問題上的正當立場，又維護了國際關係的基本準則，再次清晰表明，一個中國原則是國際社會不可動搖的普遍共識。 他表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，把日本當年「竊取」的台灣歸還中國明確規定於《開羅宣言》、《波茨坦公告》、日本投降書等一系列國際文件，是不可否認的二戰勝利成果，也是日本作為戰敗國必須持續遵守的國際義務。在今年這一關鍵年頭，日本最應該做的是，深刻反省當年侵略殖民台灣的歷史，深刻反省軍國主義犯下的戰爭罪行，在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。但令人震驚的是，日本現職領導人竟AASTOCKS ・ 1 天前
立法會選舉2025｜大公報社評促政府推優惠鼓勵投票：合法合情合理 不應自縛手腳｜Yahoo
12 月 7 日是立法會換屆選舉投票日，政府繼續鋪天蓋地宣傳攻勢，鼓勵市民投票，宣傳開支達 1.77 億元。中聯辦控制的《大公報》今日（25 日）就在社評指，社會各界已經紛紛用實際行動為選舉助力，提供投票便利和消費優惠，觀乎特區政府以往亦有在重要節日推出節慶優惠，現時亦有必要打破固定思維，帶頭用創新手法鼓勵大家投票，「既能刺激經濟，搞活氣氛，又能提升公民意識，何樂而不為！」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉 2025 ⎮ 大愛沙田區議員 新界東南候選人個個都「邦」
2025 立法會換屆選舉下月舉行，雖然地方選區議席僅佔整體九十席中的二十席，不到 23%。不過地方選區氣氛並不冷淡，起碼大街小巷最近都密集式放置着各候選人的競選海報和直幡。以新界東南為例，五名候選人競逐兩個席位，宣傳物品遍佈區內地鐵站和屋邨、屋苑。Yahoo新聞 ・ 1 天前
關稅不確定性加劇！傳川普政府秘密籌備應對「對等關稅」倒台的備用計畫
外媒引述知情人士消息最新報導指出，面對國內通膨高企與最高法院關稅訴訟的不確定性，白宮正悄悄調整關稅策略，川普政府正秘密籌備備用方案，以因應「對等關稅」政策若遭推翻，美國商務部和貿易代表辦公室將改以《貿易法》301 條款和第 122 條加徵關稅。 這兩項法律雖同樣賦予總統單方面加鉅亨網 ・ 1 天前
外交部:促日方公開涉台一貫立場具體內容 否則只是空話
日本政府回應中方去信聯合國要求日方收回涉台言論，指中方稱日本改變在台灣問題上的立場是毫無依據，強調日方已多次向中方解釋首相高市早苗言論的要義和日方一貫立場。 中國外交部發言人毛寧在例行記者會回應相關提問時指，注意到日方近期提到在台灣問題上的一貫立場，希望日方完整公開具體內容，如果日方只是反覆重申立場未變，卻對具體內容語焉不詳、在行動上不斷越線，這種重申就是一句空話，虛化和掏空一個中國立場。毛寧強調，一個中國原則不可動搖，高市的言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，如果日本政府在台灣問題的立場真的沒變，就應當明確堅持一中原則，恪守中日四個政治文件精神和承諾，包括1972年《中日聯合聲明》具體內容，敦促日方切實反思改錯，以實際行動體現對華承諾，不要執迷不悟，更不能說一套做一套。 (ST)infocast ・ 22 小時前
CBO大幅下調關稅收入預測 特朗普削赤效果或不如預期
美國國會預算辦公室（CBO）將特朗普關稅收入預測由4萬億美元調降至3萬億美元，反映近期關稅政策放寬和免關稅貨品增加。CBO指出實際關稅收入低於預期，且存在多項經濟不確定性。特朗普持續承諾利用關稅收益發放現金支票和償還國債，但外界普遍持保留態度，且關稅調整已影響物價與財政收入。Yahoo財經 ・ 22 小時前
尼日利亞大規模綁架事件 逾 300 師生被槍手擄走 50 名兒童成功逃脫︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】尼日利亞一間天主教學校上週五（21 日）發生大規模綁架事件，共 315 名兒童被槍手擄走，當中 50 名兒童現已逃脫與家人團聚。當地正由軍方主導，展開大規模搜救行動，追尋餘下 265 名失蹤兒童及 12 名老師的下落。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
特朗普簽署行政令啟動「創世使命」 大力推動AI創新
【彭博】— 美國總統特朗普於當地時間周一簽署一項行政命令啟動「創世使命」，這是聯邦政府推動人工智能(AI)創新的一項努力，也是特朗普政府為推廣AI技術及其應用而採取的最新舉措。Bloomberg ・ 6 小時前
提前解散｜美政府證DOGE已不存在 較原計劃提前8個月結束 未知改革任務節流成效
美國總統特朗普甫上任就授命全球首富馬斯克領導的「政府效率部」（DOGE），在馬斯克5月離場後漸趨低調。美國人事...BossMind ・ 23 小時前
中日關係｜據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來 取消下月初與總領事會晤｜Yahoo
日本首相高市早苗月初的「台灣有事」言論風波，影響近期中日關係。日本《共同社》引述消息人士報道，港府已經暫停與日本駐港總領事館的官方交流，其中港府官員曾經要求日領官員不要出席上周二（18 日）由投資推廣署舉辦的港日商務交流活動。經雙方協商後活動已押後。另外消息人士又指，港府已經通知日方，取消港府官員原定下月初與日本駐港總領事三浦潤的會晤。Yahoo新聞 ・ 1 天前
歐美關稅談判卡關！歐盟：這次來不會有突破
根據《彭博》報導，歐盟表示，美國高層官員本周訪問布魯塞爾期間，雙方預料不會就鋼鐵等產品的關稅問題達成協議。歐盟貿易事務主管塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 周一 (24 日) 向媒體指出，這次會議並非正式談判，而是針對鉅亨網 ・ 19 小時前
保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】保安局局長今日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》的規定，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
外交部指中俄在不結盟、不對抗基礎上發展雙邊關係
外交部今日(24日)召開例行記者會，期間有記者問及，在最近舉行的歐盟印太部長級論壇上，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯在談及烏克蘭和平計劃時表示，中國正與俄羅斯合作，重塑全球安全與經濟秩序。 外交部發言人毛寧回應指，中國和俄羅斯在不結盟、不對抗、不針對第三方的原則基礎上發展雙邊關係，開展務實合作，促進世界的和平發展。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
中日關係惡化｜李家超：支持國家外交政策 中日人員交流成效存疑
【Now新聞台】日本共同社報道指，香港政府停止與日本駐港總領事館官方交流。行政長官李家超表示，支持國家對日本外交政策，會密切留意國家立場和政策。 行政長官李家超：「(日方)這次極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，亦令到很多交流成效存疑它的可能性，我們會密切監察所有這方面的發展。我們的安排必須符合國家尊嚴和港人利益，我們會不斷留意這方面國家的立場和政策。我們亦會確保香港，包括在日港人提高警覺有關他們自己的人身安全。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前