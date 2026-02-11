美國氣候法規基石 川普本周將廢除

（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普預計本週將廢除一項具有里程碑意義的科學認定：溫室氣體造成氣候變遷進而危及公共健康。川普廢除這項認定勢必動搖美國遏止暖化相關政策的根基。

美國環保署（EPA）去年夏天提議推翻這項所謂2009年的「有害認定」，也是川普政府力挺化石燃料產業的最新舉措。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在新聞簡報會說：「2月12日，川普總統將與環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）一同正式撤銷2009年歐巴馬時期的有害認定。」

廣告 廣告

「這將會是美國歷史上最大規模的管制解除，預計可為美國人民省下1.3兆美元沉重成本。」

歐巴馬任內的這項認定曾歸結，包括二氧化碳與甲烷在內的6種溫室氣體，因是氣候變遷的元兇而危害公共健康及福祉。

當時的認定源自2007年聯邦最高法院「麻薩諸塞州起訴環保署案」（Massachusetts v. EPA），當時裁定溫室氣體屬於《清淨空氣法》下的污染物，要求環保署判斷這些氣體是否對公共健康與福祉造成危害。

雖然當時的最高法院裁定最初僅適用於《清淨空氣法》有關車輛排放的條款，但後來也被納入其他相關規範之中。

因此川普撤銷這項認定，將使聯邦汽車溫室氣體排放標準的要求同步被廢。

這項撤銷也將使更廣泛的氣候相關管制有被廢之虞，包括針對電廠二氧化碳排放與油氣產業甲烷排放的限制。