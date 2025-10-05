美國法官暫緩川普派遣國民兵進駐波特蘭

（法新社洛杉磯4日電） 美國聯邦法官今天暫時擋下總統川普（Donald Trump）政府派遣聯邦軍隊進駐俄勒岡州波特蘭（Portland），阻止總統以鎮壓非法移民為由部屬兵力。

川普曾多次稱俄勒岡州波特蘭為「戰爭蹂躪的城市」，充斥暴力犯罪；但在今天的法院裁決中，聯邦地方法官伊莫古特（Karin Immergut）寫道：「總統的判斷與實際情況不符。」

伊莫古特表示，「被告提出的證據顯示，確實有針對聯邦執法人員的零星暴力行為，也顯示聯邦大樓財產遭受損失」，但未能證明「這些暴力事件是有組織的推翻政府行動的一部分」。

她指出，波特蘭的抗議並不構成「叛亂危機」，且「一般執法單位」即能處理。

俄勒岡州聯邦參議員魏登（Ron Wyden）肯定法官的裁定，說：「這項勝利證明俄勒岡人早就知道的事：我們既不需要，也不希望川普為了部署聯邦軍隊在我們州挑起暴力。」