美國法官駁回對 SpaceX Starship Boca Chica 發射場的訴訟

美國地區法院法官近日駁回了環保團體對聯邦航空管理局（FAA）批准 SpaceX 在德克薩斯州 Boca Chica 擴大火箭發射操作的訴訟。該裁決於週一發佈，認為 FAA 在審查 Starship 發射的潛在環境影響方面已經履行了其義務。

此訴訟主要集中在 FAA 是否正確評估了 SpaceX 操作對瀕危野生動物的影響，包括小貓豹、捷豹貓和 Kemp’s Ridley 海龜。《衛報》報導指出，原告認為噪音、光污染和施工活動破壞了周圍的棲息地，這些地區同時也是受威脅的海岸鳥類的巢穴。訴訟中提到 SpaceX 在 2023 年 4 月進行的 Starship 測試，該測試摧毀了發射台並將碎片散落在廣大區域，據報導爆炸引發了草原火災並損害了野生動物棲息地，包括一個 bobwhite 鵪鶉的巢穴。

法官 Carl Nichols 裁定，FAA 已經滿足了“仔細考慮光對附近野生動物影響”的義務。這一裁決有效清除了 SpaceX 的一個監管障礙，該公司一直在努力擴大其在 Boca Chica 設施的 Starship 發射活動。

SpaceX 持續在全國範圍內擴大其業務。除了 Starship，該公司還尋求批准將加州 Vandenberg 太空部隊基地的 Falcon 火箭發射次數幾乎增加一倍，從每年 50 次增至 95 次。前總統特朗普也表達了增加美國發射能力的意圖，設定到 2030 年實現顯著增長的目標。考慮到 SpaceX 是全球最大的發射服務提供商，特朗普對增加發射的支持將可能有利於這家私營太空公司。

目前，這項裁決應該能夠促進 SpaceX 的持續擴張，尤其是在 Starship 仍然是長期目標（如火星任務和 NASA 的 Artemis 計劃）的核心之際。隨著 SpaceX 在太空探索領域的持續創新與成長，該公司不僅在推動技術前沿，還在改變全球航天市場格局。

