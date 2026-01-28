美國派ICE 參與冬奧保安 觸發意大利民眾強烈反彈 米蘭市長批：這是一支殺人部隊｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】冬季奧運會將於下月6日至22日在意大利米蘭舉行，美國將派移民海關執法局（ICE）探員參與屆時美方保安工作，引發意大利民間強烈反彈，米蘭市長 Giuseppe Sala 周二（27 日）在電台訪問中堅決反對，批ICE 是「殺人兵」，「米蘭不歡迎他們」。意大利副總理兼外長 Antonio Tajani 指，ICE 人員不會在街頭執法，只會在行動指揮室內支援，強調情況「並非如納粹親衛隊般嚴重」。

米蘭市長：難道不能對特朗普說一次「不」？

冬奧將於 2 月 6 日開幕，意大利國內對於ICE介入賽事保安的傳聞已醞釀數日並不斷升溫。米蘭市所在的Lombardy大區主席Attilio Fontana 早前表示，美國副總統萬斯、國務卿魯比奧出席活動時，將由 ICE 的保鑣保護。

近期ICE在美國明尼阿波利斯的兩宗槍擊案，導致美國公民Renee Good及Alex Pretti 死亡，該局探員的執法行為遭到強烈質疑和不滿，加劇意大利國內對ICE人員赴意的擔憂。

米蘭市長 Giuseppe Sala 周二在電台訪問中形容 ICE 是「殺人民兵（a militia that kills）」，他表示，ICE 在米蘭不受歡迎，「很明顯，米蘭不歡迎他們，這一點毋庸置疑。難道我們就不能對特朗普說一次『不』嗎？我們可以自己保障他們的安全，不需要ICE。」

意大利內政部長：美方人員屬於調查部門

歐洲議會議員Alessandro Zan 亦批評，ICE 人員出現「不可接受」，意大利不歡迎「踐踏人權、缺乏民主監督」的人士，目前意大利綠色與左翼聯盟（AVS）及行動黨（Azione）兩個在野反對黨已發起聯署請願，要求政府及奧運籌委會禁止 ICE 探員入境及參與保安。

意大利副總理兼外長 Antonio Tajani 試圖淡化事件，他指，美方探員並非前來維持街頭秩序，而是留在作戰室協作，情況「並非如納粹親衛兵般嚴重」。內政部長Matteo Piantedosi 與美國駐羅馬大使 Tilman J Fertitta會面後發聲明，確認參與冬奧的是 ICE 旗下國土安全調查處（HSI），屬於調查部門而非行動單位。

據意方聲明，美國將在米蘭領事館設立專屬作戰室，HSI 的專家將負責支援重大活動管理及溝通聯絡工作。當局強調，這些調查員並非執行移民管制的人員，該調查單位已在包括意大利在內的 50 多個國家運作多年，並不會在海外對移民執法。

來源：the Guardian