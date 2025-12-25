美國海軍向 Skydweller 發放 140 萬美元合約 研發下一代全電動飛機推進技術

美國海軍已向 Skydweller 簽署了一份價值 140 萬美元（約 HK$ 1,092 萬）的合約，以支持下一代電動推進技術的發展，這些技術將應用於全電動飛機。該合約於 12 月 23 日由海軍研究辦公室（Office of Naval Research）簽署，該機構專門資助海軍早期階段的科學與技術計劃。這項工作專注於推進研究，而非交付操作飛機，顯示出海軍對未來平台替代動力系統的持續實驗。

Skydweller 已經為海軍展示了其長時間飛行的飛機，讓海軍有機會評估電動和太陽能輔助推進如何支持延長的空中任務。海軍一貫在電動和太陽能驅動的飛行概念上進行穩步投資，特別是針對那些設計用於長時間飛行的無人系統。通過海軍研究辦公室資助的研究和演示計劃，海軍正檢視電動推進如何在不依賴傳統燃料物流的情況下支持以耐久性為驅動的任務。

最近，海軍支持的實驗探討了高空太陽電動飛機作為持續空中節點的應用，這些節點可用於通信和感測。在某些概念中，這類平台可以在空中停留數天，同時支持數據中繼或廣域監控等網絡角色，減少對衛星或前方部署資產的依賴。Skydweller 的合約與這些努力保持一致，專注於推進技術本身，而非特定的飛機或任務，這表明海軍仍在評估電動推進如何應用於多個使用案例。

Skydweller 正在開發一款優化長時間飛行的太陽電動飛機，強調耐久性而非速度或有效載荷能力。該飛機設計依賴於大型機翼面積來產生太陽能，並配備旨在支持高空持續運作的電動推進系統。海軍以前曾觀察過該平台的演示，作為對長時間無人飛行器進行更廣泛評估的一部分。這類系統在需要持續存在而非快速反應的任務中非常有價值，包括監視、通信中繼和海洋領域意識。

雖然 Skydweller 的飛機已與實驗性通信概念相關聯，但海軍並未透露在新合約下開發的推進技術是否會與特定的操作角色掛鉤。這份價值 140 萬美元的合約反映了海軍研究辦公室在推進早期技術發展而非啟動收購計劃中的角色。該合約未明確指出任何記錄計劃、部署時間表或後續測試計劃，而是強調了海軍在電動推進方面的漸進式方法，利用針對性的研究合約來成熟技術，然後再決定是否以及如何將其整合到未來的飛機中。

隨著電動推進和能量儲存技術的持續發展，像這樣的研究工作預計將為海軍未來無人和以耐久性為重點的航空系統的長期規劃提供重要參考。

