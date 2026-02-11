美國海軍新設施將支援潛射核導彈系統發展

美國海軍軍火測試單位（NOTU）近日在佛羅里達州的卡納維拉爾角太空軍基地啟動了新一代潛射彈道導彈系統的建設。根據 NOTU 的消息，這座名為工程測試設施（ETF）的建築將為新一代的三叉戟 II D-5 壽命延長 2（D5LE2）系統的原型製作、開發、測試、評估及生產支援設備和飛行硬體元素提供空間。

這座佔地 130,000 平方英尺的設施將包括八個獨立的實驗室、九台重型起重機、一個備用發電機，以及行政和其他支援空間。早在 2025 年 9 月，美國海軍的戰略系統計劃部門已經從佛羅里達州東海岸的俄亥俄級潛射彈道導彈潛艇進行了四次預定的無武裝三叉戟 II D5LE 導彈試射，這些試射於 9 月 17 日至 21 日之間進行。其中一次的發射測試在週日晚上點亮了夜空，甚至在波多黎各也可見。

三叉戟 II D5 戰略武器系統是一個高度精確且可靠的武器系統，D5 導彈最初於 1980 年代開發，並於 2017 年完成壽命延長更新，以將系統的服役壽命延長至 2040 年代。

這座工程測試設施被視為支撐我們最重要任務的基礎設施的重要投資。海軍戰略系統計劃部主任約翰尼·沃爾夫海軍少將表示，這座建築將成為創新的中心，讓我們的工程師和科學家能夠開發和測試尖端技術，確保我們的水手擁有最準確、可靠的系統，並在未來幾十年內現代化我們最具生存能力和有效性的核三位一體。

據報導，這個設施的建設合約於 2025 年 11 月授予沃爾什聯邦公司，金額為 1.66 億美元 / 約 HK$ 129,480,000，預計將於 2028 年 1 月完工。

隨著這次的開工，我們正在對我們計劃的未來進行直接且強有力的投資，NOTU 的指揮官道格·普拉特艦長表示。這座建築將成為海軍戰略威懾能力的具體增強，並將成為工業、民間和軍事夥伴共同開創三叉戟 D5LE2 之未來的場所。

NOTU 預計從 2024 年到 2032 年將完成 28 項設施項目，以提供支持海基威懾發展和現代化任務所需的基礎設施。NOTU 是美國海軍戰略武器系統測試和評估能力的重要組成部分，直接支援海軍潛射彈道導彈潛艇（SSBNs）及戰略武器系統計劃的任務能力及準備度，使 NOTU 成為國家戰略威懾任務的關鍵組件。

