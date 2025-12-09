美國海軍獲得 3.92 億美元合約 以加速無人艦艇交付

美國海軍近日向 Saronic 簽發了一份價值 3.92 億美元（約 HK$ 30.57 億）的生產合同，以加快自動化無人船的交付。這是海軍在海洋無人系統領域最大的其他交易授權協議之一。海軍部長 John C. Phelan 表示，近一半的資金約 2 億美元已經被撥付。這項合同反映了五角大廈內部推動加快採購周期的更大努力，旨在比傳統採購時間表更快地將新無人能力引入艦隊。

在社交媒體上發佈的公告中，Phelan 表示，海軍正在摒棄舊有的 PowerPoint 和概念簡報文化，取而代之的是圍繞競爭和硬件交付的快速實現。Phelan 寫道：「從原型到生產不超過 12 個月。」Saronic 的這份其他交易授權協議證明了如何構建混合的有人和無人艦隊：開放競爭、真實合同、為水手和海軍陸戰隊提供真實硬件，而不是簡報。這已成為新標準。

根據協議，Saronic 預計將提供其 Corsair 類自動化水面艦，這是其無人海洋系統系列中最大的船隻。這艘長 24 英尺的船隻擁有約 1,000 海里（約 1,852 公里）的航程，載重能力為 1,000 磅（約 454 公斤），並且能夠以超過 35 節的速度航行。Corsair 設計用於藍水作戰，能夠支持從海洋域監測到情報收集以及動能或非動能效果的交付。

海軍官員表示，這一平台旨在擴展有人船的作戰範圍，同時減少水手的風險。隨著公告一起發佈的影像顯示了一艘快速的無人水面艦，配備有傳感器、桅杆安裝的天線和集成的通信系統。影像上重疊了 Phelan 的話：「海軍不是在旁觀問題；我們正在以戰爭的速度前進。與 Saronic 的合作使我們在不到一年的時間內從原型轉向生產。」

總部位於奧斯汀的 Saronic 作為一家非傳統的國防公司，專注於完全自動化的海洋系統，這些系統在有人和無人協作環境中作為分佈節點運作。其平台適用於諸如情報、監視、偵察、電子戰以及低特徵沿海或公海的機動任務。該公司在一份聲明中讚揚了五角大廈在開放採購過程方面的努力，表示：「我們讚揚國防部和國防部長，對非傳統國防公司的採購途徑進行了開放，並優先考慮能夠迅速和有效交付的商業解決方案。」

海軍使用的其他交易授權框架，允許服務部門繞過部分聯邦採購法規，隨著艦隊指揮官要求快速部署無人系統以應對中國海軍的增長，這一做法正在擴大。官員們表示，OTA 機制使得某個項目能夠在幾個月而非幾年內從原型轉變為部署。海軍尚未公佈有關採購的船隻數量、具體配置或部署時間表的詳細信息，但海軍領導人將 Saronic 的授獎描述為將未來無人平台引入艦隊的典範。這筆交易是海洋自動化領域最大的 OTA 生產合同之一，標誌著海軍在建立混合部隊方面的一大步，這部隊結合了傳統的有人戰艦與大量更小、更快且更具可替代性的無人系統。

