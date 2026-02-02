八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
美國海軍與 Boeing 開展 MQ-25 Stingray 無人加油機地面測試
美國海軍和波音（Boeing）已經開始對首架作戰型 MQ-25 Stingray 進行地面測試，這是全球首款無人駕駛空中加油無人機。首輪自我驅動的滑行測試於 1 月 29 日在波音位於密蘇里州聖路易斯的 MidAmerica 設施進行，這是飛行測試和後續的作戰飛行測試的重要一步。
最初，美國海軍計劃在 2025 年底進行首輪滑行測試，但由於延誤，這些地面測試時間被推遲，意味著首架作戰型 MQ-25 Stingray 的測試飛行也將延後。根據波音和海軍航空系統（NAVAIR）在社交媒體上的消息，這些滑行測試已經完成，將作戰飛行推進了一步。雖然 MQ-25 Stingray 尚未進行飛行，但一架名為 T1 的 MQ-25 測試飛機已經在飛行中實現了多個重要的里程碑。
在 2021 年 7 月，該測試飛機成為歷史上第一架執行空中加油操作的無人機。MQ-25 的設計受到了波音向海軍提交的無人航艦發射空中監視和打擊（UCLASS）計劃的影響。UCLASS 計劃要求設計具有隱形特性的艦載無人機，並具備情報、監視和偵察（ISR）任務能力。
根據與美國海軍的協議，波音將交付九架預生產的 Stingray 飛機，其中五架將用於疲勞測試和其他靜態測試。根據《戰區》（The War Zone，TWZ）報導，MQ-25 計劃在近年來面臨重大延誤和成本超支。該計劃的初始目標是於 2022 年交付首批預生產的 Stingray，而海軍在去年表示，正在全力以赴以期在 2025 年實現首次飛行。
美國海軍航空部隊指揮官丹尼爾·奇佛（Daniel Cheever）副艦長在 2025 年 1 月表示：「我們將在 25 年進行 MQ-25 的飛行。」他還提到，將在 2026 年將該平台部署到航母上並開始整合。隨著進一步的延誤，飛行計劃被推遲至 2026 年。儘管面臨這些挑戰，海軍仍認為 MQ-25 是未來延伸作戰範圍和推動無人航空能力的關鍵。
從長遠來看，美國海軍計劃購買 76 架 MQ-25 飛機，並預期首架將在明年實現初步作戰能力。這一計劃的實施將對未來的艦載無人機作戰能力產生深遠影響。
推薦閱讀
其他人也在看
「黃皮」殲20戰機 罕見公開試飛畫面
【on.cc東網專訊】四川成都飛機工業集團（下稱成飛）罕見公開展示多架「黃皮」殲20戰機試飛畫面，並提到已成功完成有人、無人，內場、外場，科研、驗收在內的5地10型體系化試飛組訓。
中東局勢告急 伊朗最高領袖：若美伊衝突將演變為區域大戰
隨著美國總統川普威脅對伊朗實施軍事打擊，德黑蘭與華府之間的緊張局勢已升級至臨界點。伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei)1 日發出強烈警告，宣稱美國若對伊朗發動任何攻擊，都將在整個中東地區引發一
核協議將成導火線！川普警告伊朗：不談判就「拭目以待」區域戰爭是否引爆
美國總統川普表示，若伊朗拒絕就核計畫達成協議，美國將不排除動武。隨著美軍龐大艦隊進駐中東、伊朗高層警告全面反擊，美伊關係急遽升溫，區域戰爭風險再度引發國際關注。
伊朗媒體：總統裴澤斯基安下令開始與美國談判核協議
（法新社巴黎2日電） 伊朗媒體今天報導，總統裴澤斯基安已下令展開與美國的核協議談判。法斯通訊社（Fars）今天引述一名不具名政府消息人士的說法報導，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已下令與美國就核議題展開談判，但並未說明具體日期。
特朗普:伊朗正與美國談判 不會告知海灣盟友可能的軍事方案
美國總統特朗普表示，伊朗正在與美國談判，看看能否取得進展，如果不能取得進展，就要再看之後會發生甚麼事情。特朗普在當地星期六接受傳媒訪問時說，美國與伊朗上一次談判，並未成功，後果是美國轟炸伊朗核設施。他又說，美國不會告知海灣地區盟友美方可能打擊伊朗的軍事方案。近期美國持續向伊朗施壓，在中東地區部署包括航空母艦在內的多艘軍艦，威脅軍事干涉。伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼在社交媒體發文說，與人為製造的媒體戰氣氛相反，談判架構正在逐步形成。國際傳媒普遍解讀為伊朗朝著與美國開始談判的方向取得進展。 （BC)#伊朗 #特朗普 #美股
伊朗最高領袖哈梅內伊警告可能爆發地區戰爭
More stories like this are available on bloomberg.
哈梅內伊:若美國挑起戰爭將會引發地區全面戰爭
伊朗最高領袖哈梅內伊警告,如果美國挑起戰爭,將會引發地區全面戰爭。哈梅內伊接見伊朗各界民眾時稱,美國曾經多次聲言所有選項都在桌上,以此威脅伊朗,包括軍事行動選項。如今美方仍然不斷宣稱已派遣航母等,但伊朗人民不會被這類威脅影響。他稱,伊朗不會主動挑起戰爭,亦無意侵犯他國,但面對任何侵犯和挑釁,伊朗人民必將予以堅決回擊,美國人必須意識到,若執意發動戰爭,衝突將迅速蔓延為一場波及整個地區的戰爭。 (BC)#哈梅內伊 #伊朗 #美國 #美股
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹
陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。
消委會肉乾肉鬆│1款豬肉乾驗出獸藥殘餘！13款樣本檢出可致癌物 僅「媽媽的廚房」肉鬆無鈉超標（附總評高分名單）
消委會肉乾肉鬆大檢閱！肉乾、肉鬆和肉紙惹味可口，是深受歡迎的零食，消委會557期就測試市面上30款肉乾零食樣本，包括豬肉乾、牛肉乾、豬肉鬆及豬肉紙樣本的食用安全和營養價值。發現價值$170的美珍香牛肉乾竟屬出含可致癌物！而林珍香脆豬肉乾被驗出獸藥殘餘AOZ，而在高糖高鈉的肉乾下，竟有一款豬肉鬆不屬高鈉？ 立即繼續看Yahoo消委會肉乾報告！
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
孫藝珍私服穿搭Valentino鞋超吸睛！精品芭蕾舞鞋6款推薦
韓國女星孫藝珍向來以優雅形象著稱，她的私服穿搭同樣是時尚迷關注焦點。近日她在IG分享的造型，宛如校園青春記憶的延伸：白襯衫搭配黑色百褶裙，俐落中帶著柔和層次，自然達到減齡效果。腳上搭配Valentino芭蕾舞鞋成為亮點，巧妙呼應學院氣息，也讓芭蕾舞鞋再度成為精品鞋履中的話題焦點！接下來，就從孫藝珍的示範出發，盤點6款精品芭蕾舞鞋的魅力。
小儀婚後首度現身自揭最愛與先生相處模式 望被稱呼「好太」：我先生係好好先生
小儀去年年尾突然宣布婚訊，與圈外男友拉埋天窗，不少網民都大感驚訝。昨日（1日），小儀與 Lokman@MIRROR 齊齊出席活動就被問及與老公相處等問題，小儀更大爆最愛老公一個行為，直言唔會令自己有太大壓力，更透露離開商台原因。