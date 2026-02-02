美國海軍與 Boeing 開展 MQ-25 Stingray 無人加油機地面測試

美國海軍和波音（Boeing）已經開始對首架作戰型 MQ-25 Stingray 進行地面測試，這是全球首款無人駕駛空中加油無人機。首輪自我驅動的滑行測試於 1 月 29 日在波音位於密蘇里州聖路易斯的 MidAmerica 設施進行，這是飛行測試和後續的作戰飛行測試的重要一步。

最初，美國海軍計劃在 2025 年底進行首輪滑行測試，但由於延誤，這些地面測試時間被推遲，意味著首架作戰型 MQ-25 Stingray 的測試飛行也將延後。根據波音和海軍航空系統（NAVAIR）在社交媒體上的消息，這些滑行測試已經完成，將作戰飛行推進了一步。雖然 MQ-25 Stingray 尚未進行飛行，但一架名為 T1 的 MQ-25 測試飛機已經在飛行中實現了多個重要的里程碑。

在 2021 年 7 月，該測試飛機成為歷史上第一架執行空中加油操作的無人機。MQ-25 的設計受到了波音向海軍提交的無人航艦發射空中監視和打擊（UCLASS）計劃的影響。UCLASS 計劃要求設計具有隱形特性的艦載無人機，並具備情報、監視和偵察（ISR）任務能力。

根據與美國海軍的協議，波音將交付九架預生產的 Stingray 飛機，其中五架將用於疲勞測試和其他靜態測試。根據《戰區》（The War Zone，TWZ）報導，MQ-25 計劃在近年來面臨重大延誤和成本超支。該計劃的初始目標是於 2022 年交付首批預生產的 Stingray，而海軍在去年表示，正在全力以赴以期在 2025 年實現首次飛行。

美國海軍航空部隊指揮官丹尼爾·奇佛（Daniel Cheever）副艦長在 2025 年 1 月表示：「我們將在 25 年進行 MQ-25 的飛行。」他還提到，將在 2026 年將該平台部署到航母上並開始整合。隨著進一步的延誤，飛行計劃被推遲至 2026 年。儘管面臨這些挑戰，海軍仍認為 MQ-25 是未來延伸作戰範圍和推動無人航空能力的關鍵。

從長遠來看，美國海軍計劃購買 76 架 MQ-25 飛機，並預期首架將在明年實現初步作戰能力。這一計劃的實施將對未來的艦載無人機作戰能力產生深遠影響。

