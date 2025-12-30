美國海軍與 Leonardo UK 簽署合約 供應新型假目標誘餌增強戰機生存能力

美國海軍最近向 Leonardo UK 獨家授予了一項合同，以供應數量不詳的主動可拋棄誘餌，旨在提高其戰鬥機對先進雷達導引威脅的生存能力。根據合同公告，該協議包括一個基礎年和最多一個選擇年，涵蓋誘餌的交付、初步備用脈衝彈藥和相關支援設備。海軍並未透露合同的具體價值或確切的採購數量。然而，根據先前的預算和採購規劃文件，顯示每年約需 3,000 至 6,000 個誘餌的長期需求。

海軍在未徵求其他投標的情況下發布了該合同，因為他們需要遵循緊迫的時間表，並且該項目已準備好向前推進。海軍航空系統司令部在其合理化中表示，選擇不同的供應商會使能力的實地部署延遲至多八年，這將顯著影響艦隊對不斷演變威脅的準備狀態。

根據公告，Leonardo UK 與英國國防部之間的合作已經完成了約 14 年的研究與開發。該項工作包括廣泛的實驗室測試、硬體在環路評估、軟體開發與驗證，以及安全分離和有效性試驗，以確保該系統能在 F-35 戰鬥機上使用。海軍表示，新的供應商至少需要四年才能達到相當的產品成熟度，另外三年來通過替代設備的認證，還需要一年來建立低速率初始生產的製造準備。

海軍確認，還有其他公司，包括 Elbit America 和 Raytheon 回應了該徵求。根據合同公告，BHPE 和 Kastel Enterprises 的提交被認為在技術上不合格。該誘餌被美國軍方指定為 AN/ALQ-260(V)，基於 Leonardo 的 BriteCloud 218 主動可拋棄誘餌。該誘餌的尺寸約為 5 x 2.5 x 20 公分，設計為兼容美國標準的煙霧和火焰發射器，包括廣泛使用的 AN/ALE-47，該設備安裝於海軍和海軍陸戰隊的戰術航空器艦隊中。

BriteCloud 218 主要旨在支援 F-35，提供額外的保護層，以補充隱形飛機現有的無線電頻率對抗措施。這些措施包括 BAE Systems 的 AN/ASQ-239 電子戰套件，該套件還整合了有限數量的 ALE-70 光纖拖曳誘餌。Leonardo 創建了一個自給自足的裝置，能夠以電池供電。此裝置旨在保護免受地面或飛機發射的雷達導引導彈的攻擊。

當從標準發射器發射時，該誘餌會發出模擬飛機雷達特徵的信號，這使得來襲的導彈將目標鎖定在誘餌上，而非實際的飛機。由於該系統在飛機之外運作，因而避免了機上干擾器的主要弱點，即「跟隨干擾」的問題，這使得導彈能夠通過跟隨干擾信號來鎖定飛機。該誘餌還使用技術來掩蔽其範圍和多普勒信號，這些方法幫助其打敗現代導彈尋標器，這些尋標器能夠區分真實飛機與傳統煙霧。

Leonardo 表示，該誘餌能夠創造一個足夠令人信服的虛假目標，以壓倒先進的對抗對策特徵，使其能夠打敗更廣泛的威脅系統。海軍官員將該能力視為越來越重要，因為潛在對手正在部署更複雜的雷達導引武器。此次授予合同顯示，美國正在提高飛機在攻擊中生存的能力，他們採用了多種防禦策略，包括隱形技術、飛機上的電子工具以及可拋棄的對策。

