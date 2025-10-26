尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
美國海軍部署重型驅逐艦 監控委內瑞拉附近空域及潛艇活動
一艘美國海軍驅逐艦及一支美國海軍陸戰隊的部隊近日抵達了千里達，這一行動是為了加強與加勒比海地區國家的軍事合作與聯繫。根據美國國防部的報告，這次部署的主要目的是提升該地區的安全與穩定，並增強美國與其盟友的合作能力。美國海軍的高層官員表示，這樣的行動不僅能夠增進雙方的軍事互信，也有助於提高海上巡邏的效率，確保該地區不受非法活動的影響。此次派遣的部隊將參與一系列的聯合演習，這些演習將涵蓋反恐、災難救援及人道主義援助等多方面的內容。
根據相關消息，這艘驅逐艦的技術規格相當先進，能夠應對各種複雜的海上挑戰。美國海軍希望透過這次的部署，能夠展示其在該地區的軍事存在，並強調美國對於維護加勒比地區安全的承諾。與此同時，這也顯示美國在全球戰略布局中的持續調整，特別是在面對潛在威脅的情況下，展現出其靈活的應對能力。美國海軍的官員強調，這次行動不僅是為了增強軍事力量，更是希望能夠促進地區國家間的合作，增進彼此的理解與信任。
此外，這次的行動也引起了媒體的廣泛報導，許多分析人士認為，這次的部署將會對該地區的安全形勢產生深遠的影響。隨著全球地緣政治形勢的變化，各國在軍事上的合作與交流越來越顯得重要。美國與加勒比海國家的軍事合作歷史悠久，這次的行動無疑是對傳統合作模式的一次延續與深化。專家指出，透過這樣的軍事交流，能夠有效地增強各方的應對能力，共同面對未來可能出現的各種挑戰。
在這個背景下，海軍陸戰隊的參與也被視為此次行動的一個重要組成部分。他們將負責在演習中展現地面作戰能力，並在必要時提供人道主義援助。美國海軍表示，這些演習不僅能夠提高部隊的實戰能力，還能夠促進與當地軍隊的合作，培養雙方的默契。這一切都彰顯了美國在維護國際和平與穩定方面所作的努力，並顯示出其在全球範圍內的軍事影響力。未來，隨著這些合作的深入，期待能夠看到更多的成果和積極的發展。
推薦閱讀
其他人也在看
川普：北韓「某種程度上是核武國」
（法新社空軍一號24日電） 針對北韓要求被承認為核武國作為與華府對話條件，美國總統川普今天表示，北韓「某程度上是核武國」。川普（Donald Trump）在飛往亞洲的美國總統專機空軍一號上，被問及是否不排斥承認北韓是核武國家，他回答：「我認為他們某種程度上是核武國。」法新社 ・ 1 天前
川普轉訪日本 將會晤新首相高市早苗
（法新社吉隆坡27日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天離開馬來西亞，轉往日本，展開亞洲訪問行程第2站。美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）今天上午10時10分左右離開吉隆坡國際機場（Kuala Lumpur International Airport），飛往東京。法新社 ・ 2 小時前
美軍南海值勤30分鐘連墜2機 5名機組員平安獲救
（法新社華盛頓26日電） 美國海軍太平洋艦隊（US Pacific Fleet）今晚在社群網站發文說，兩架美國海軍軍機分別在南海發生墜毀事故，所幸未傳出有人員喪生。兩起墜機事故發生時，正值美國總統川普展開第2任期以來首次亞洲行，而國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也準備要訪問亞洲多國。（法新社 ・ 1 小時前
特朗普：周四可能簽署TikTok最終協議
彭博報道，美國總統特朗普在談到他與中國國家主席習近平的會晤時表示，TikTok將是周四(30日)討論的內容之一。他又表示，周四可能簽署TikTok最終協議。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
HMD Fusion 2 的規格曝光
HMD 在去年九月發佈了 HMD Fusion，並推出了 Fusion 服裝。儘管該品牌尚未透露 Fusion […]TechRitual ・ 1 天前
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑
南開大學研究團隊在電池穩定性測試中達到 9,000 小時新里程碑TechRitual ・ 20 小時前
漸凍人症︱醫社協作助病人外出旅遊、出席宴會 改變患者心態重拾生活動力︱Yahoo
【Yahoo健康】「漸凍人症」至今仍是不治之症，大部分患者發病後，身體機能會急劇退化，並在一至三年間死亡，但亦有少數個案能存活 10 年以上。屯門醫院團隊發現，不少病人心態悲觀，心思只放在如何「走得舒服」，今年初起與復康會合作提供照護，讓病人的「心理、社會、靈性」層面同樣得到支援，例如可以出席親友的婚宴、嬰兒百日宴，甚至參加短線旅遊，「（病人）而家諗點樣活得精彩。」Yahoo 健康 ・ 9 小時前
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽
Amazon 美國的最佳充電器選擇：家用、車載及旅行款式一覽TechRitual ・ 17 小時前
AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境， […]TechRitual ・ 20 小時前
HUAWEI Watch Ultimate 2 將推出國內限定配色!
華為繼全球發表 Watch Ultimate 2 後，近日再傳出正為國內市場秘密打造專屬「紫曜」配色版本。這款採用皇家紫色調的特別版，有機會隨Mate 80 系列於 11 月正式亮相！Mobile Magazine ・ 9 小時前
Tesla 調整服務政策，訂閱用戶將受益
根據最新消息，如果用戶訂閱了 Tesla 的 Full Self-Driving 或 Premium Conn […]TechRitual ・ 14 小時前
Oppo 與 Google 合作推進 Find X9 系列 AI 功能於海外市場
Oppo 最近在中國發佈了 Find X9 系列手機，並在全球發佈前宣布與 Google 建立新合作關係，將在 […]TechRitual ・ 1 天前
立法會選舉2025｜鄧炳強用「擸髮」重要性比喻 呼籲選舉日投票 (有片)
新一屆立法會選舉12月7日投票，政府不同部門都加緊宣傳呼籲選民投票。保安局局長鄧炳強聯同常任秘書長李百全同副局長卓孝業分別粉墨登場，以短片形式透過男士「擸髮」的重要性作比喻，呼籲選民12月7日投票。 短片採用懷舊風格、以「由呢一分鐘開始．不再旁觀」為題，表示立法是社會制度的根基和社會穩定的起點。片段中，由鄧炳強率am730 ・ 1 天前
特朗普的亞洲一週行——BBC記者分析得失利弊
AFP via Getty Images是次訪問包括特朗普與習近平期待已久的會晤 美國總統唐納·特朗普已抵達亞洲，展開一週旋風式的外交行程，期間將與中國國家主席習近平舉行備受期待的會晤。 議程焦點將是貿易——這一領域再度成為全球兩大經濟體之間緊張關係的核心。 特朗普抵達馬來西亞首都吉隆坡，東南亞國家協會（ASEAN）峰會於週日（10月26日）開幕。他接下來將訪問日本，最後前往韓國，白宮表示屆時將與習近平會面。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
中共四中全會釋出的三個訊息
Getty Images 為期四天、由中共中央總書記習近平主持的中國共產黨第二十屆第四次中央委員會全體會議（四中全會）於上周舉行，會後發布公報。 這份綜合性文件突顯中國下一個五年經濟發展規劃的主要方向。 以下是從會議及公報中得出的三個重點： 反腐風暴可能比我們想像的還要大 中國觀察人士從週一（10月20日）持續關注出席人數的官方數據。 缺席這類由習近平主持的全體會議，必須有充分理由，例如嚴重疾病。 ...BBC News 中文 ・ 8 小時前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 2 天前
前美國貿易官員稱 中美或只能找到一個「戰術底部」
【彭博】— 一位前美國高級貿易官員表示，任何美中貿易協議可能都只會暫時緩和雙邊緊張局勢，而不會改變世界分裂為不同陣營的趨勢。Bloomberg ・ 1 天前
無視經濟數據真空 聯準會預料將執行今年2降
（法新社華盛頓25日電） 由於政府持續停擺導致美國經濟健康狀況不明朗，外界仍預期美國聯邦準備理事會（Fed）將於29日宣布今年第2次降息。在共和黨和民主黨因健保補助問題僵持數週之下，聯準會將召開今年倒數第2次的利率會議，這場僵局導致幾乎所有官方數據都停止發布。法新社 ・ 1 天前
美中結束2天貿易磋商 貝森特：為川習會建立正面架構
（法新社吉隆坡26日電） 美國總統川普與中國國家主席習近平即將舉行重要貿易會談，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美中兩國官員在川習會前建立起「非常正面的架構」。不過，貝森特強調，川習會上任何延長美中貿易休戰的協議，都將是「川普（Donald Trump）總統的決定」。法新社 ・ 23 小時前
日本擬向美國採購福特貨車 特朗普讚高市早苗「有品味」 分析：良好私人關係化解貿易緊張︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普今日（27 日）抵達日本，首次訪問新任首相高市早苗。高市期望透過建立良好的私人關係，緩解雙邊貿易緊張。日本政府正考慮購買一批福特 F-150 貨車，以示友好，特朗普更讚她「很有品味」，稱該款貨車是「非常棒的車」。Yahoo新聞 ・ 22 分鐘前