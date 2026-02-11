美國海軍陸戰隊選擇 General Atomics YFQ-42A 無人機進行測試

美國海軍陸戰隊（USMC）最近宣布，已選擇通用原子公司（General Atomics）YFQ-42A 飛機進行評估，作為海軍陸戰隊空中地面任務部隊無人遠征戰術飛機（MUX TACAIR）協作作戰飛機（CCA）計劃的一部分。這一計劃將包括在 YFQ-42A 中安裝數位大腦，並進行測試，以了解其與有人駕駛戰鬥機的協同運作能力。

YFQ-42A 飛機是 USMC 選擇進入飛行測試的兩款無人戰鬥機之一，另一款為 Anduril 的 YFQ-44A。根據通用原子公司的聲明，這項新的合同將導致將海軍陸戰隊的任務套件整合到 YFQ-42A 的替代平台上。YFQ-42A 將由海軍陸戰隊空中地面任務部隊（MAGTF）進行評估。

根據聲明，該協議結合了 GA-ASI 在自動化和無人飛行系統方面的專業知識，並使用政府提供的任務包，利用 YFQ-42A 平台作為替代品，以評估與有人駕駛戰鬥機的整合。根據《War Zone》的報導，YFQ-42A 將基本上配備由 USMC 提供的數位大腦，作為協作作戰飛機的替代品，幫助海軍陸戰隊探索如何將無人飛機與有人駕駛戰鬥機整合在 MAGTF 中。

這樣的設計將有助於為協作作戰飛機鋪平道路，作為空中 AI 隨行員，能夠分散敵方火力、提供支援和執行偵察任務。2024 年 4 月，US Air Force 選擇通用原子公司為 CCA 計劃建造生產代表性的飛行測試樣品。YFQ-42A 隨後在 2025 年 8 月成功完成首次飛行。

根據通用原子公司的聲明，該飛機可以快速適應不同的任務需求和服務要求。根據通用原子公司的說法，USMC 合同包括對其政府提供的任務套件的自動化快速開發。該公司將這一套件描述為一種具成本效益、傳感器豐富、軟件定義的套件，能夠提供動能和非動能效果。

這一選擇基於 GA-ASI 當前使用的自動系統，並展示了我們對於為 USMC 執行關鍵任務提供下一代能力的承諾，GA-ASI 高級計劃副總裁 Mike Atwood 在聲明中表示。Atwood 進一步指出，我們的 YFQ-42 結合了我們成熟的自動化架構和整合專業知識，使我們能夠快速提供一種可負擔的 CCA 解決方案，增強海軍陸戰隊空中地面任務部隊在複雜環境中的作戰效能。

通用原子公司開發 YFQ-42A 是其對下一代自主作戰飛機進行持續投資的一部分。其模組化設計使得任務系統的適應性和快速整合得以實現。根據通用原子公司的說法，其自動化架構為在複雜作戰場景中實現人機協作提供了基礎。

