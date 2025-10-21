美國海軍陸戰隊 F-35B 飛行中隊創下 5 個月 5,000 小時無故障紀錄

不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
美國海軍陸戰隊的一個中隊，駕駛著 F-35B Lightning II 隱形戰鬥機，最近從一項重要的海外任務中返回，這次任務的主要目的是進行戰鬥訓練以及評估該型號戰機的作戰能力。在這次海外部署期間，中隊進行了多次飛行訓練，包括夜間飛行、空中加油和多機協同作戰，這些活動不僅提升了飛行員的實戰技能，也驗證了 F-35B 在各種環境下的性能。F-35B 作為一款具備垂直起降能力的隱形戰鬥機，其設計目的在於適應各種艦艇發射平台，這使得海軍陸戰隊能夠在地面和海上進行靈活的作戰部署。
此型號的戰鬥機搭載了先進的傳感器和武器系統，能夠進行多任務作戰，包括對空、對地和電子戰。F-35B 的隱形特性使其在敵方雷達下能夠進行隱蔽行動，這對於現代戰爭中的突襲任務至關重要。此次任務的成功，不僅顯示了 F-35B 的優越性能，也顯示了海軍陸戰隊在快速反應和多樣化作戰能力方面的提升。此外，這次的海外部署還讓海軍陸戰隊的後勤和維護部門進一步熟悉了 F-35B 的維修程序，從而為未來的作戰任務奠定了基礎。
在這次任務的過程中，F-35B 的表現得到了指揮官的高度評價，並且對於未來的作戰計劃提供了重要的數據支持。指揮官指出，這些數據將幫助海軍陸戰隊更好地理解該型戰機在實戰中的表現，並為未來的訓練計劃做出調整。隨著科技的進步，未來的軍事作戰將越來越依賴於這類高科技武器系統。F-35B 的回歸標誌著海軍陸戰隊在現代戰爭中進一步鞏固了其戰略地位，並且將為未來的部署和作戰提供更多的選擇和靈活性。這次的成功任務也為其他部隊在未來的行動中提供了寶貴的經驗，顯示出新一代戰鬥機在現代戰爭中不可或缺的角色。
