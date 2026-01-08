美國海軍電子戰機在圍捕馬杜羅行動中的關鍵作用

根據多份報導，美國海軍的電子戰噴氣機在本月初的一次軍事行動中發揮了關鍵作用，成功中和了委內瑞拉的防空系統，並導致總統尼古拉斯·馬杜羅的被捕。據《華爾街日報》等媒體報導，波音 EA-18G Growler 噴氣機是1月3日部署在委內瑞拉空域的150多架美國戰機之一，這次突擊行動針對馬杜羅的官邸。分析師指出，這些專門為空中電子攻擊而設計的 Growler 噴氣機幫助壓制了雷達和通信網絡，為打擊和突擊飛機的行動清除了障礙。

EA-18G 的設計目的是主導電磁頻譜，而不是炸彈投放。其擁有的干擾吊艙和傳感器能夠實時檢測敵方雷達的發射信號，並針對性地進行干擾，使屏幕上充滿假目標或完全干擾追蹤。這使得地面防空導彈和戰鬥機雷達更難鎖定友軍飛機。軍事分析師形容 Growler 噴氣機是重要的力量倍增器，能夠保護整個飛行編隊。在委內瑞拉，防空系統主要依賴於老舊的蘇聯和俄羅斯製造系統，例如各種 S-300 型號和較舊的雷達型號，報導指出，該干擾行動被認為是決定性的，使這些防禦系統變得失靈。

EA-18G 是從 F/A-18F 超級大黃蜂衍生而來，取代了舊款的 EA-6B Prowler，於2009年正式服役於美國海軍，並成為美國空中電子戰的中樞，能夠從航母或前進基地展現戰鬥力。澳大利亞也在使用這款噴氣機。在委內瑞拉的任務中，Growler 噴氣機與多種美國軍用飛機協同作戰，包括 F-22 猛禽戰鬥機、F-35 隱形戰鬥機、B-1B 轟炸機、超級大黃蜂和偵察無人機。這樣的空中力量體現了華盛頓對於電磁和實體戰場的壓倒性控制的重視。

電子戰在最近的衝突中變得愈加重要。經歷冷戰後的相對下降期，烏克蘭等地的戰爭強調了干擾、欺騙和頻譜控制在對抗空中防禦和無人機群中的重要性。分析師指出，Growler 在委內瑞拉行動中的部署突顯了這一重新強調的趨勢。在實際操作中，Growler 能夠通過用欺騙信號淹沒系統，防止雷達操作員區分真實飛機和誘餌或虛假反應。這不僅保護了美國的打擊小組，還減少了需要用導彈或炸彈直接壓制防禦的必要性。

此次行動引起關注，因為委內瑞拉的防空網絡雖然在理論上配備了先進的組件，但由於維護不善和操作人員訓練不足，實際上其防禦能力大打折扣。美國官員未公開詳細說明 Growler 或其他飛機在行動中的具體角色，並提到出於作戰安全考慮。然而，軍事媒體和分析中的討論表明，控制電磁環境是此次突擊成功的核心因素，為特種作戰部隊提供了無有效雷達引導抵抗的狹窄但關鍵的行動窗口。這次行動對電子戰的依賴彰顯了現代戰役越來越多地依賴於癱瘓網絡和傳感器，而不僅僅是通過火力壓制對手。這一趨勢很可能會影響未來的軍事規劃和對能夠掌控電子戰維度的平台的投資。

