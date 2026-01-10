美國海軍E-6B飛機進行升級 以應對重大危機

美國海軍最近對其一項關鍵的戰略資產——E-6B Mercury空中指揮所及通信中繼飛機進行了重大升級。2026年1月，Collins Aerospace（RTX的子公司）獲得了一份價值2,030萬美元的合同，開始對這一老舊機隊進行現代化改造。E-6B被譽為「末日飛機」，是海軍「掌控與移動」(TACAMO) 任務的基石，該任務旨在確保美國高層領導在最嚴重的危機中，包括核衝突，能夠與戰略部隊保持安全通信。

新合同的重點在於通信現代化。Collins Aerospace將生產和交付三套全速生產的高功率發射設備現代化(HPTS-M) 套件，這些套件旨在用更新、更可靠的系統取代E-6B通信套件中的舊發射器、收音機及其他關鍵組件。這樣一來，飛機的戰略通信能力將保持穩健和韌性，特別是在需要與地面和海軍部隊保持持續聯繫的操作中。

廣告 廣告

據《國防郵報》報導，Collins的合同涵蓋了為海軍交付三套全速生產的高功率發射設備現代化(HPTS-M) 套件。新通信設備的技術規格尚未公開詳細說明，但預計將顯著增強E-6B機載系統的可靠性和範圍，這些系統必須在苛刻的條件下保持安全連接。此次升級的工作將在Collins Aerospace位於德克薩斯州理查森的設施進行，並由馬里蘭州帕圖克森特河的海軍航空系統指揮部監管。該項目預計將於2027年6月完成。

這份合同的時機與海軍更廣泛的努力相一致，旨在維持並最終將E-6B機隊過渡到下一代飛機。2025年，海軍擴大了未來E-6B飛行員的培訓計劃，目前課程在奧克拉荷馬州舉行，該地是大部分飛機的基地和運營地。更重要的是，海軍已正式確定「E-130J」為其TACAMO任務的未來平台。這一新型設計基於C-130J-30超級大力士戰術運輸機，海軍計劃在2028年前引入九架這類飛機。

E-130J預計將逐步接管目前由E-6B執行的任務，為機隊帶來現代化的通信基礎設施和更高的操作靈活性。過渡到E-130J反映了對老舊戰略通信系統進行升級的更廣泛趨勢，以便更好地適應不斷演變的技術、威脅和任務需求。儘管E-6B在多年的服役中已證明其價值，但新型飛機將有望以更高的效率、生存能力和與下一代防禦網絡的整合，支持指揮和控制。

要了解這些升級的重要性，必須明白E-6B的職能。作為核指揮、控制和通信(NC3)網絡的一部分，該飛機作為國家領導，包括總統和國防部長，與戰略部隊如彈道導彈潛艇之間的空中中繼。這一任務至關重要，因為即使在重大衝突中，地面系統受到損害或摧毀，E-6B仍能提供安全的通信鏈接。由於這一角色，E-6B有時被稱為「末日飛機」。

儘管已有計劃用E-130J取代E-6B，但目前的機隊仍將繼續服務數年。最近與Collins Aerospace簽訂的合同確保了關鍵系統的更新，以保持在這一過渡期間的操作準備和任務有效性。與此同時，擴大的培訓計劃強調了海軍對保留能夠駕駛和管理這些複雜戰略資產的熟練人員的承諾。在未來幾年中，向E-130J的轉型及持續投資於戰略通信系統將對美國軍方適應新威脅、技術和操作環境至關重要。然而，在新平台完全投入使用之前，E-6B Mercury仍將是美國空中指揮和控制架構的核心支柱。

推薦閱讀