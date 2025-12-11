美國海關與邊境保護局新提案：免簽赴美須提供 5 年內社媒紀錄供入境審查

美國海關與邊境保護局日前擬定了一項新提案，要求來自 42 個免簽計畫國家及地區、使用 ESTA（電子旅行授權系統）的旅客在赴美時提供 5 年內社交媒體的使用記錄以供入境審查。在此基礎上，保護局可能還會要求訪問者提交過去 10 年使用的電郵地址，以及父母、配偶、子女等關係人的姓名、生日、居住地等個資。若有任何遺漏，可能會導致當前與未來的赴美申請被拒，官方目前未說明潛在的拒絕願意，而此舉背後的目的則是為了「更有效地打擊非法移民」。

廣告 廣告

目前提案還沒有生效，保護局給出了 60 天時間接受公眾意見。根據現行方案，申請 ESTA 的費用是 40 美元，它允許訪客在美國停留最多 90 天，有效期達到 2 年。外界預測新規的出台可能令美國旅遊業遭到打擊（世界盃馬上要來了），但總統特朗普對此似乎並不擔心。「不，我們的表現非常好，我們要確保不讓有問題的人進入我們的國家。」他在接受採訪時如此說道。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk