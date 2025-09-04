美國炸毀運毒船 盧比歐誓言加強打擊販毒集團

（法新社墨西哥市3日電） 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天誓言，美國將加強打擊販毒集團，此前美方炸毀一艘認為與委內瑞拉有關、涉嫌運毒的船隻。不過，盧比歐也向墨西哥保證會尊重其主權。

盧比歐在墨西哥市與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）會晤一個半小時，這是自川普（Donald Trump）重返白宮以來，美墨兩國間的最高層會談。薛恩鮑姆一向以冷靜態度，尋求在與華府的複雜關係中推動合作。

川普昨天宣布美軍在加勒比海炸毀一艘疑似運毒的船隻。川普稱該船屬於與委內瑞拉左翼總統馬杜洛（Nicolas Maduro）有掛鉤的犯罪組織，而馬杜洛一直是美國的死對頭。

今天晚些時候，委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）指控美國在這次攻擊中進行法外處決，稱「他們在沒有正當程序的情況下殺害了11人」。

法新社無法證實這起攻擊的細節，但這標誌著美國行動明顯升級。過去數十年，美國主要依賴常規執法手段來查緝毒品，而非動用致命武力。盧比歐表示，這項政策已經失敗，因為零星查緝並未影響到販毒集團的根本利益。

盧比歐在記者會上表示：「美國已經將其炸毀，這種事還會再發生，也許現在就正在進行。」

這起攻擊引發墨西哥緊張不安，因川普在國會的部分盟友曾考慮採取軍事行動，對付美國邊境以南的販毒集團。

然而，盧比歐卻轉而讚揚墨西哥的表現，並對薛恩鮑姆的努力表示讚許。

兩國表示將成立工作小組，落實在打擊販毒集團及遏止移民等領域進一步合作的承諾。

盧比歐說：「這是我們與任何國家，尤其是在美墨關係史上，所擁有過最緊密的安全合作。」

兩國在聯合聲明中表示，雙方合作「是基於互惠、尊重主權與領土完整、共同並有區別的責任，以及互信等原則」。