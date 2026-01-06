天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
美國生擒馬杜羅｜馬查多感謝特朗普拘捕行動 擬盡早回國 委國至少14名記者被扣留｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國周六時閃電出手，擄走委內瑞拉總統馬杜羅至美國受審。委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）發文感謝美國總統特朗普（Donald Trump）及其政府，形容委內瑞拉未來將成為美國「主要盟友」。委國局勢持續緊張，委內瑞拉新聞工作者全國工會表示，馬杜羅被捕後，至少 14 名記者及傳媒從業員被扣留。
馬查多：委內瑞拉將成美國主要盟友
馬查多周一（5 日）在 X 發文，感謝美國總統特朗普推翻了馬杜羅政權，讚揚對方在維護法治方面展現「堅定決心」，形容委內瑞拉未來將成為美國在安全、能源、民主及人權議題上的「主要盟友」。
馬查多指，世界各地的委內瑞拉人都在慶祝馬杜羅（Nicolás Maduro）被捕 ，形容事件標誌着委內瑞拉政治過渡的「必然性和緊迫性」。她接受霍士新聞訪問時稱，正計劃盡早回國。
白宮否認諾貝爾和平獎影響立場
美國出兵生擒委內瑞拉總統馬杜羅，外界一度視諾貝爾和平獎得主馬查多為總統熱門人選。不過特朗普日前批評她在國內沒有得到支持。《華盛頓郵報》引消息稱，特朗普不支持馬查多，因她決定接受特朗普夢寐以求的諾貝爾和平獎。
白宮周一（5 日）否認有報道指，馬查多接受諾貝爾和平獎影響特朗普對其立場。白宮新聞發言人 Karoline Leavitt 表示，特朗普及國家安全團隊正作出務實決定，確保委內瑞拉與美國的利益保持一致，同時改善委內瑞拉人民的處境。
委內瑞拉多名記者遭扣留
另一方面，馬杜羅被捕後，委內瑞拉的新聞自由進一步遭打壓。委內瑞拉新聞工作者全國工會表示，周一至少 14 名記者及傳媒從業員在首都加拉加斯被扣留，其中 13 人其後獲釋，另有 1 人仍被情報部門拘留。
工會指，當局沒收記者的通訊設備並全面檢查內容，包括聯絡人、通話記錄、語音留言、Instagram帳號、電子郵件和文件，批評相關行動威脅新聞自由及威脅消息來源的安全，「而且將新聞工作定為犯罪。」
工會又稱，部分被扣留記者當時正採訪國會會議，被禁止錄影、直播或拍照，亦有多名外媒記者在委內瑞拉與哥倫比亞邊境遭國民警衛隊扣留，拍攝片段遭刪除，周日一名《衛報》記者被沒收了筆記，及勒令離開委內瑞拉。
無國界記者組織表示，委內瑞拉近年以「恐怖主義」及「煽動仇恨」等罪名打壓新聞工作，短暫或中期的「被失蹤」已成為打擊新聞自由的慣常手段。
來源：the Guardian 、FOX
