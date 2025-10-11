女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
美國田納西州炸藥廠爆炸18亡 遺體待DNA鑑定
（法新社華盛頓11日電） 官員今天表示，美國田納西州一家炸藥工廠發生大爆炸，據信有18人喪生。
漢弗萊斯郡（Humphreys County）警長戴維斯（Chris Davis）在記者會上表示：「我們可以假定他們目前已罹難。」他指的是自10日巴克斯諾特鎮（Bucksnort）爆炸以來失聯的18人。
這家由精準能源系統公司（Accurate Energetic Systems）經營的工廠，生產軍用及爆破拆卸用的炸藥。
根據新聞報導，這起爆炸摧毀該廠區內的一整棟建築，連數英里外的房屋都能感受到震動，且殘骸四處散落。
戴維斯說，將透過DNA鑑定確認遺體。他還說：「但考慮到現場狀況，我們必須放慢進度。」
精準能源系統公司在聲明中表示，這起爆炸是「一場悲劇性的意外」。
但戴維斯說：「關於排除他殺嫌疑這一點，我無法給出答案。或許需要幾天、幾個星期或幾個月的時間。」
他說，包括聯邦調查局（FBI）在內的多個聯邦機構人員已被派往爆炸現場協助調查。
