不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。
綜合外媒報道，現年 68 歲的蘇布早前被推翻 1980 年的謀殺定罪，獲法院確認無罪，但他在刑事案件撤銷後不久即被 ICE 拘押，當局指他在 1988 年已被發出遣返令，理由是他曾涉及謀殺及毒品罪行。雖然謀殺罪名已被撤銷，但其早年的毒品定罪仍然有效，因此當局以此為由繼續拘留他。
蘇布的姐姐表示，弟弟剛從熟悉的監獄環境被轉移至另一拘留設施，需與 60 名男子同房生活。他在通話中不斷強調「要專注於勝利」，並說「我已被洗脫罪名，不再是囚犯，而是被拘留者」。
1980 年被控謀殺
案件可追溯至 1980 年，一名 19 歲大學生 Tom Kinser 被發現死於槍傷，蘇布被控謀殺。當時他被拒絕保釋、被收回護照與綠卡，並被標籤為「可能潛逃的外國人」，最終被判終身監禁。儘管如此，他始終堅稱清白，其家人與支持者多年來指出，案件中從未有任何實質證據將他與謀殺案聯繫起來。
多年上訴後，案件出現新證據，促使地方檢察官本月宣布不再重審。蘇布隨即被釋放，但尚未與家人團聚便被 ICE 拘押。家屬原以為可向移民法庭申請重開案件，卻未料當局立即採取行動。
獄中獲得三個學位
家人和律師指，蘇布的品行及在獄中多年獲得的三個學位、服務社群的表現，應獲法庭考慮。其律師表示「將他遣送回幾乎沒有聯繫的印度，等同再次對他造成嚴重的不公。」
韋丹自出生 9 個月後便移居美國，是合法永久居民。他的入籍申請在被捕前已獲批，雙親亦為美國公民。姐姐指，他在印度僅剩少數遠親，主要家庭成員皆居於美國和加拿大，若被遣返，「等於再一次被奪走人生」。
其他人也在看
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火 棚架焚毀濃煙沖半空 58人疏散4人送院 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中環干諾道中華懋大廈今（18 日）發生火警。下午約 4 時許，大廈外牆有棚架起火，濃煙直捲半空。據報大廈內有3人被困升降機內。Yahoo新聞 ・ 2 天前
港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕
港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。 機電工程署：已要求作進一步調查am730 ・ 18 小時前
巴黎羅浮宮遇劫今全日關閉 法媒：劫匪 7 分鐘內搶 9 件拿破崙珠寶收藏珍品｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】法國羅浮宮今早（19 日）遭多名劫匪搶劫，宣布暫時閉館一日。法國《巴黎人報》報道，搶劫案發生在羅浮宮開館不久後，據初步調查，蒙面劫匪從塞納河碼頭一側進入正在施工的大樓，搭乘電梯直達展廳阿波羅長廊（Galerie d’Apollon）。 報道指，在打破玻璃後，兩名男子進入室內，另一名則在外面把風。竊賊搶走了拿破崙及其皇后珠寶收藏中的 9 件珍品，包括項鍊、胸針、冠冕等後，乘電單車逃去。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
《我們最快樂》被封殺 宣布退票或改購紀念品安排 莊梅岩：收入先支付工作人員薪金｜Yahoo
由莊梅岩編劇、黃呈欣導演、黃秋生等主演的舞台劇《我們最快樂》，在上周六（18日）公開發售門票前突然遭取消演出。西九指近日「不少投訴」稱《我們最快樂》宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。文化體育及旅遊局亦支持和同意西九取消租場的決定。主辦團隊表示，準備為已購票的觀眾提供退款或改購不同票價的周邊紀念品套裝。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 20 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 23 小時前
網上熱話｜雪糕朱古力醬黐包裝蓋激似蟑螂 網友調侃「差啲報食環」
吃喝最怕中途發現食物飲品內出現昆蟲、老鼠，噁心之餘亦有很大的健康風險。近有社交平台Threads上有網友就分享了自己食雪糕的搞笑經歷，從她上傳的影片可見，手中的雪糕雖未有開封，但雪白的位置依稀可見啡色的位置，事主表示「第一眼我真係以為係曱甴」，但看清楚後才發現是誤會一場，那些啡色只是雪糕的朱古力醬黐在包裝蓋上，但由於朱am730 ・ 20 小時前
珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查
秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。 救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。am730 ・ 1 天前
研究：血液測試可檢出逾 50 種癌症 有望大幅加快早期診斷︱Yahoo
【Yahoo健康】一項最新研究顯示，一種可檢測逾 50 種癌症的血液測試，或能大幅加快癌症診斷速度，並在早期階段發現更多病例。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 19 小時前
羅浮宮驚天竊案 竊賊光天化日7分鐘奪走8件冠飾
（法新社巴黎19日電） 法國官員與消息人士指出，竊賊今天持電動工具大白天闖入羅浮宮，僅花7分鐘便竊走無價的皇冠珠寶，但在逃逸過程中卻遺落一頂鑲有寶石的皇冠。法國文化部聲明指出，被竊的珠寶來自收藏法國皇家珠寶的阿波羅長廊，共有8件失竊。法新社 ・ 3 小時前
廉署起訴空運物流公司高層與承辦商 涉貪110萬美元簽訂包機協議
廉政公署今早(20日)落案起訴一名空運物流公司副總經理及一名空運服務承辦商，二人涉嫌同意收受及提供賄款逾110萬美元(折合逾850萬港元)，以向該空運物流公司提供空運服務。兩名被告獲廉署准予保釋，案件今午在西九龍裁判法院提訊。 被告李耀榮(74歲)，深圳市中新時代國際貨運代理有限公司及中新時代國際貨運代理有限公司am730 ・ 5 小時前
結業潮｜文具佬馬鞍山海怡半島分店將結業 一分店正洽談但不樂觀 九龍東月內開新店
坐擁多間分店的連鎖生活雜貨店「文具佬生活百貨」，預告兩間分店將分別於年底和明年初結業，亦有一間租約屆滿的分店正在洽談但情況不容樂觀。不過，文具佬同時亦透露今個月會在九龍東開設新分店，新界西相信也在開店之列。am730 ・ 23 小時前
中環華懋大廈棚架起火發生三級火 約30人自行疏散 多條巴士路線須改道(陳佩彤報道)
【Now新聞台】中環干諾道中華懋大廈棚架發生三級火，約30人自行疏散，至少一人吸入濃煙不適送院。 網上片段所見，現場火勢猛烈，有竹枝從高空跌下，濃煙衝上半空，消防到場灑水灌救，有在大廈內工作的工友事發時聽到巨響。工友余先生：「我們工作中突然聽到觸爆聲，像落石屎的觸爆聲，於是就走。一邊近乎燒光，我們自己公司有四個工友，當時就全部走、全部逃生，沒有很混亂，公司集中指示讓我們走，點人頭，然後撤退。」下午四時許，警方接報位於中環干諾道中的華懋大廈棚架發生三級火，消防出動兩條喉、兩隊煙帽隊灌救，兩架救護車亦到場，對岸的九龍亦見到濃煙升上半空。運輸署指，干諾道中往上環方向近畢打街已經全線封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。九巴稱，受火警影響，德輔道中來回方向以及干諾道中西行介乎畢打街至域多利皇后街全線封閉，九巴途經該處的巴士路線班次或會有延誤，所有往新界西路線和港澳碼頭路線，以及所有途經德輔道中東行往灣仔或九龍路線要改道行駛，利源東道/砵甸乍街至永吉街巴士站，以及中環街市至皇后像廣場巴士站需要臨時取消。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
風神｜天文台：季風及颱風共同影響 風勢頗大 周二至周四氣溫降至 19 度｜Yahoo
熱帶氣旋「風神」逐漸靠近華南沿岸，天文台表示考慮今日（20 日）下午 5 時至 7 時之間，直接發出三號強風信號以取代強烈季候風信號，不會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目表示，本港今日稍後時間會逐漸受風神的環流影響，有幾陣雨，周二（21 日）雨勢會漸轉頻密，風勢頗大，亦要留意顯著降溫，周二最低氣溫會降至 19 度。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 18 小時前