美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo

蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）Abby Drey/Centre Daily Times/Tribune News Service via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。

綜合外媒報道，現年 68 歲的蘇布早前被推翻 1980 年的謀殺定罪，獲法院確認無罪，但他在刑事案件撤銷後不久即被 ICE 拘押，當局指他在 1988 年已被發出遣返令，理由是他曾涉及謀殺及毒品罪行。雖然謀殺罪名已被撤銷，但其早年的毒品定罪仍然有效，因此當局以此為由繼續拘留他。

蘇布的姐姐表示，弟弟剛從熟悉的監獄環境被轉移至另一拘留設施，需與 60 名男子同房生活。他在通話中不斷強調「要專注於勝利」，並說「我已被洗脫罪名，不再是囚犯，而是被拘留者」。

蘇布今年 2 月出席聆訊，大批支持者在院外聲援。(Abby Drey/Centre Daily Times/Tribune News Service via Getty Images)

1980 年被控謀殺

案件可追溯至 1980 年，一名 19 歲大學生 Tom Kinser 被發現死於槍傷，蘇布被控謀殺。當時他被拒絕保釋、被收回護照與綠卡，並被標籤為「可能潛逃的外國人」，最終被判終身監禁。儘管如此，他始終堅稱清白，其家人與支持者多年來指出，案件中從未有任何實質證據將他與謀殺案聯繫起來。

多年上訴後，案件出現新證據，促使地方檢察官本月宣布不再重審。蘇布隨即被釋放，但尚未與家人團聚便被 ICE 拘押。家屬原以為可向移民法庭申請重開案件，卻未料當局立即採取行動。

獄中獲得三個學位

家人和律師指，蘇布的品行及在獄中多年獲得的三個學位、服務社群的表現，應獲法庭考慮。其律師表示「將他遣送回幾乎沒有聯繫的印度，等同再次對他造成嚴重的不公。」

韋丹自出生 9 個月後便移居美國，是合法永久居民。他的入籍申請在被捕前已獲批，雙親亦為美國公民。姐姐指，他在印度僅剩少數遠親，主要家庭成員皆居於美國和加拿大，若被遣返，「等於再一次被奪走人生」。