美國男子疑遭蜱蟲叮咬 引發「紅肉過敏症」 成全球首宗因食紅肉致命個案︱Yahoo

【Yahoo健康】美國新澤西州一名 47 歲男子於 2024 年夏天突然倒地身亡，驗屍報告未能找出死因，經專家追查後，證實死因與被蜱蟲叮咬後出現的「紅肉過敏症」（Alpha-gal syndrome）有關，成為全球首宗因食用紅肉而引致致命過敏的個案，報告刊於《過敏與臨床免疫學雜誌》。

蜱蟲叮咬可令人體對紅肉產生過敏反應

根據《CNN》報道，該男子於去年夏天在家中浴室倒地身亡，最初驗屍無異常，死因被列為「突然及不明原因」。其後一名兒科醫生朋友懷疑死者可能患上由蜱蟲叮咬引發的罕見過敏症，遂聯絡美國維珍尼亞大學免疫學及過敏專家 Dr Thomas Platts-Mills 協助調查。Platts-Mills 早於近二十年前發現，蜱蟲叮咬可令人體對紅肉中的糖分子「α-gal」產生過敏反應。

專家從死者的血清樣本中驗出高濃度免疫球蛋白 E 抗體（IgE），對象包括 α-gal 糖及紅肉蛋白，並在檢測中發現其肥大細胞酶（tryptase）濃度高達每毫升 2,000 奈克，屬嚴重過敏反應個案。

「紅肉過敏症」的症狀嚴重程度不一，包括痕癢的蕁麻疹或皮疹

露營被數十隻蜱蟲叮咬

男子 2024 年在一次露營旅行中，被數十隻細小的孤星蜱（lone star ticks）叮咬，之後他與家人共進牛扒晚餐，在凌晨 2 時出現腹部劇痛、腹瀉和嘔吐，症狀在 2 小時後消退。翌日早上，他告訴兒子「我以為自己會死」，他的妻子曾考慮去看醫生，但由於症狀減輕，最終沒有求醫。

約 2 周後，該男子與妻子出席燒烤聚會，下午 3 時左右進食了漢堡包。他回家後曾修剪草坪，但在晚上 7 時 20 分再次嘔吐。幾分鐘後，他的兒子發現他倒臥在浴室地板上，已失去知覺，無法救活。

常被誤會是食物中毒

專家估計，美國約有 45 萬人受紅肉過敏症影響，但實際人數或更多，部分病例可能未被確診。根據 CDC 2023 年的一項調查顯示，42% 的醫生不知道「紅肉過敏症」，另有 35% 的醫生表示缺乏信心診斷或管理該病症。

「紅肉過敏症」的症狀嚴重程度不一，包括痕癢的蕁麻疹或皮疹、噁心、嘔吐、消化不良、血壓下降、嘴唇或臉部腫脹、頭暈或昏厥，以及嚴重的腹痛。由於反應可能在進食數小時後才發生，因此很容易被誤認為是食物中毒或腸胃炎。