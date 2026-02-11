美國男星詹姆士范德比克逝世 享年48歲

（法新社洛杉磯11日電） 美國男星詹姆士范德比克（James Van Der Beek）今天驚傳逝世消息，享年48歲。他生前以美劇「戀愛時代」走紅，並曾演出「驚聲尖笑」及「被出賣的台灣」等電影。

根據詹姆士范德比克的社群媒體貼文：「我們摯愛的詹姆士范德比克今晨安詳辭世。他以勇氣、信念與優雅面對生命最後的日子。」

詹姆士范德比克曾在1990年代末至2000年代初，演出美國青少年電視劇「戀愛時代」（Dawson's Creek），成為當時的青春偶像。

此外，詹姆士范德比克也曾主演1999年運動片「主力難當」（Varsity Blues），並在2000年「驚聲尖笑」（Scary Movie）系列電影第一集客串。

之後，他也曾在美國熱門影集「追愛總動員」（How I Met Your Mother）中客串，飾演女主角羅賓（Robin Scherbatsky）的前男友。

詹姆士范德比克生前與台灣頗有淵源，曾主演2009年美國電影「被出賣的台灣」（Formosa Betrayed），該片由美籍台裔電影人刁毓能出品。

根據BBC中文網，「被出賣的台灣」以1970年代末至1980年代初「江南案」、「陳文成案」、「林義雄滅門案」及台灣戒嚴時期國民黨派人赴海外監控留學生動態的歷史為劇情基礎。

該片講述一位不諳中文的美國聯邦調查局（FBI）探員赴台協助偵查命案的經歷。