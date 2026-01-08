美國發布新飲食指南 倒金字塔建議多肉低糖 大幅提升蛋白質建議攝取量︱Yahoo

【Yahoo健康】美國衛生及公共服務部聯同農業部於 1 月 7 日發表最新修訂的美國飲食指南，核心理念聚焦於攝取天然原型食物。衛生及公共服務部部長小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在白宮簡報會上表示「我的訊息很明確，就是食用真正的食物。」這份新指引旨在減少對超加工食品與添加糖的依賴，轉而重視蛋白質及攝取健康脂肪。

新食物金字塔。

新食物金字塔

這份 2025 年至 2030 年度的指南大幅簡化，相比 2020 年版本多達 150 頁的內容，新建議僅有數頁長度。官方同步公布全新的視覺圖表，以倒金字塔取代沿用多年的圓形餐盤比例。圖表頂部最寬處標示著肉類、芝士及蔬菜，反映食物比重建議的轉變。指引建議成年人根據體重決定蛋白質攝取量，標準定為每日每公斤體重 1.2 至 1.6 克。以一名體重 150 磅的人士為例，每日建議攝取約 81.6 至 109 克蛋白質。

指引明確列出應避免食用高鹽、高糖及添加劑的包裝食品，例如薯片、曲奇及含糖糖果。在幼兒營養方面，建議嬰兒首 6 個月應餵哺母乳，若無法餵哺母乳則應選用含鐵強化的奶粉。指引同時強調， 10 歲或以下兒童應完全避免攝取添加糖。針對乳製品，新指南轉為支持全脂產品，建議每日攝取 3 份無添加糖的乳製品。全榖物方面則建議每日 2 至 4 份，並大幅減少白麵包、薄餅及餅乾等精製碳水化合物。

在脂肪選擇上，官方建議優先選用含有必需脂肪酸的植物油，例如橄欖油，但也提及牛油或牛脂可作為替代選項。至於酒精攝取，雖然維持「少飲為佳」的原則，但新指引取消了男性每日不多於兩杯、女性不多於一杯的具體數量限制。

新準則在美國反應兩極

這份指南將直接影響美國 3000 萬名學生享用的校園午餐及多項基層營養計劃。學校營養協會表示，高達 93 % 的學校缺乏足夠的人手、培訓及設備來全面實施現場烹飪以取代加工食品，更有 79 % 學校膳食計劃主管表示極需額外撥款以支撐轉型。小羅拔甘迺迪認為，目前廉價加工食品只是幻覺，相關代價最終會轉化為糖尿病及肥胖等長遠醫療支出。

醫學界對新準則反應兩極。美國醫學會表示認同，稱指南精準應對引致心血管疾病與糖尿病的超加工食品及糖分問題。然而，美國心臟協會對紅肉及牛脂的建議感到憂慮，擔心會導致國民攝入過多飽和脂肪及鈉，增加患上心血管疾病的風險。