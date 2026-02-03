美國白人夫婦誕黑人女嬰 基因檢測證無血緣關係 夫婦控告診所植入錯誤胚胎︱Yahoo

Tiffany Score 與 Steven Mills 誕下黑人女兒。

【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州一對夫婦入稟控告當地一間生育診所，指在體外受孕過程中被植入錯誤胚胎，導致誕下的黑人女兒與夫婦二人並無任何血緣關係。夫婦表示深愛女兒，同時認為有道德責任尋找女兒的親生父母，並公開尋求線索。

綜合外媒報道，提告的 Tiffany Score 與 Steven Mills 控告 IVF Life Inc 及旗下的奧蘭多生育中心（Fertility Center of Orlando），同時將該中心的首席醫生 Milton McNichol 列為被告。入稟狀指，診所曾將涉事夫婦的卵子及精子製成 3 個可存活胚胎，並於 2025 年 4 月成功植入其中一個胚胎。

文件顯示，二人於 2025 年 12 月 11 日誕下黑人女兒 Shea 。夫婦均為白人，惟在女兒出生後不久發覺外貌與二人種族特徵不符，其後接受基因檢測，結果顯示女兒「與兩名原告並無任何基因關係」。案件已提交法院審理，夫婦正向診所追討金錢賠償。

奧蘭多生育中心（Fertility Center of Orlando）

「有道德責任尋找她的基因父母」

Score 於 1 月 29 日在社交平台發文，向親友交代事件，並呼籲協助尋找希亞的親生父母，她表示「雖然我們對 Shea 的到來充滿感恩，並且無比愛着她，但我們亦明白自己有道德責任尋找她的基因父母。」她又稱，想到可能有另一個家庭誤收屬於二人的胚胎，令他們感到心碎、困惑及震驚。

Score 的姊妹 Alexa Score 其後為一家人發起眾籌，表示籌得款項將用於支付過往體外受孕費用、醫療開支及心理治療費用，並支援尋找 Shea 親生家庭及夫婦基因胚胎的工作。眾籌目標為 12,000 美元。籌款頁面亦指，診所在協助尋找親生家庭及胚胎去向方面提供的資訊極為有限。

生育中心一度發聲明後刪除

代表夫婦的律師表示，他們的首要目標是確認女兒的基因父母身份，並尋回失蹤的胚胎，強調現階段並非為了索償，又稱未能獲得診所充分配合，但期望對方能提供所需答案。

涉事生育中心其後曾在網站發表聲明，承認正配合調查，以釐清導致病人誕下非親生孩子的原因，並指多個相關單位正共同處理事件，強調會以透明度及病人與孩子的福祉為首要考慮，有關聲明其後已被刪除。