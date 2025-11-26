美國白宮附近發生槍擊案 兩名國民警衛遭擊斃 槍手被捕︱Yahoo

當局隨即封鎖白宮周邊區域。(Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國首都華盛頓白宮附近發生槍擊案，兩名國民警衛隊成員遭到槍擊，傷重身亡。一名槍手被警方拘捕，當局隨即封鎖白宮周邊區域，事件震驚全美。

綜合外媒報道，在當地時間 26 日，兩名國民警衛隊員正在白宮附近例行執勤，期間突然遭到一名持槍男子開槍襲擊。警方在現場成功制服並逮捕了槍手，目前槍手正接受調查。事件發生後，白宮地區實施嚴格安全封鎖措施，影響周邊交通和國民出入。

槍擊事件發生於法拉格特廣場（Farragut Square）附近，該廣場距離白宮僅幾個街區，是上班族經常光顧的午餐地點。廣場兩旁設有快餐休閒餐廳和咖啡店，亦毗鄰兩個地鐵站。由於正值假日季節，廣場的燈柱已用花環和蝴蝶結裝飾。

美國總統特朗普在社交媒體發文，稱涉嫌槍手是「一頭野獸」，並指他「受了重傷」，又指收到事件簡報後指示相關部門全力應對，並加強安全保護措施，當局強調會追查事件幕後原因，確保首都安全。

自 8 月起，國民警衛隊成員一直在華盛頓執勤，截至 11 月 26 日，華盛頓約有 2200 名國民警衛隊士兵，特朗普曾多次表示，由於國民警衛隊的部署，首都的犯罪問題已不復存在，但此舉一直受到民主黨人的猛烈批評。