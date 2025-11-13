美國眾議院通過臨時撥款法案 稍後交特朗普簽署 結束 43 日聯邦政府停擺｜Yahoo

【Now新聞台】勞工及福利局將向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供兩萬元資助，讓他們在選舉日安排接送長者等有需要人士投票。前年的區議會選舉，政府向長者中心提供兩萬元資助，讓他們安排接送長者投票。今次立法會換屆選舉亦都是同一做法，除了長者中心外，更擴展至殘疾人士、地區支援中心，他們可獲一次性兩萬元資助，舉辦相關活動鼓勵投票，而在選舉當日將會安排車輛和工作人員，接送有需要人士前往票站，並在照顧者前往投票期間，協助他們看顧長者和殘疾人士。有份參與的東華三院表示，前年區議會選舉亦有協助長者前往票站投票，已經累積到相關經驗。東華三院行政總監蘇祐安：「我們共有12個地區支援中心、長者地區中心及長者鄰舍中心可以受到資助，我們將會盡快籌劃相關工作。如果是殘疾人士，我們一定需要提供一些無障礙的交通運輸工具送他們往返投票站，以及我們亦會盡量安排在義工帶領下，指導我們的長者到票站投票，這個安排其實在上次區議會選舉都是做得順暢。」蘇祐安又指，會舉辦講座等活動，提醒長者及殘疾人士等有需要人士要注意的事項，包括相關選舉法例等。 #要聞

now.com 新聞 ・ 1 天前