美國知名主播母親遭綁超過1星期 當局帶回1人問話

（法新社洛杉磯10日電） 美國新聞主播母親綁票案出現最新進展，聯邦調查局（FBI）今天公布一批疑似犯嫌的照片後，有關當局隨後帶回1人進行問話。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這名人士尚未遭到當局控訴。

今天稍早，FBI公布受害者南西．賈斯禮（Nancy Guthrie）亞利桑那州土桑市（Tucson）住家大門監視器拍到的影像，其中可看到1人戴著僅露出雙眼的全罩式滑雪面罩，並企圖對監視器動手腳。

影像中的人被形容為「持有武器」。

然而，美國廣播公司（ABC）報導指出，沒有跡象顯示，遭拘留問話的人與監視錄影器拍到的是同一個人。

南西．賈斯禮據信是於1月31日深夜或2月1日凌晨在自家中遭人綁架。她的女兒薩凡納（Savannah Guthrie）因在國家廣播公司新聞網（NBC News）「今日秀」（Today）擔任共同主持而頗具知名度，使案件在全美引發高度關注。

FBI先前表示，受害者家屬已收到勒索信件並被要求支付贖金。

有關當局表示，他們認為南西還活著，也說在案發地點大門找到的血跡確實來自受害者。