美國研發低成本超音速導彈，搭載 4,000 磅推力引擎

美國空軍正在推進一項名為「Angry Tortoise」的實驗性高超音速導彈計劃，這個名稱較為特別，旨在展示一種更便宜的方式來模擬彈道威脅並推廣新的高超音速技術。這項導彈計劃在2025年空軍及太空部隊協會會議上首次公開，反映了五角大廈在經歷數年延遲和超支後，重新推動降低高超音速武器成本的決心。

位於科羅拉多州的推進公司Ursa Major確認，已與空軍研究實驗室（AFRL）簽訂一份價值2860萬美元（約 HK$ 22,308,000）的合約，專門開發一種正式稱為「戰術飛行示範器」的裝置。該計劃的核心是一個名為Draper的液體推進火箭發動機，具有4,000磅的推力，使用封閉循環的過氧化氫-煤油混合物作為燃料。與軍用火箭發動機常見的危險且短暫的推進劑相比，Draper的燃料可以在室溫下長時間儲存，這使其對於快速發射準備至關重要的戰術應用非常有吸引力。

Ursa Major將Draper稱為其早期Hadley火箭發動機的戰術衍生型，該發動機已在高超音速測試飛行器中使用。大約60%的發動機部件是通過3D打印技術製造的，這一設計主要依賴於增材製造。該公司表示，Draper的生產成本遠低於當前世代的高超音速推進系統，後者通常每單位成本高達數百萬美元。AFRL和Ursa Major還重新利用了經濟型目標二號（Economical Target-2，簡稱ET-2）中的組件，這是一種已用於模擬彈道導彈的低成本火箭。

第一個測試飛行計劃於12月在新墨西哥州的白沙導彈範圍進行。最初的發射目標是接近音速2，但項目官員表示，隨著範圍限制的解除，未來版本可能達到音速4甚至音速5，這是高超音速的下限。AFRL官員將Angry Tortoise描述為一項科學和技術示範，而非立即的武器計劃。其目標是首先證明導彈的性能、射程和成本優勢，然後在測試成功的情況下，探索生產可操作版本的可能性。

這一努力恰逢五角大廈面臨著與競爭對手在高超音速競賽中的壓力。俄羅斯已經在戰鬥中使用了高超音速導彈，而中國則測試了幾種新的滑翔和彈道系統。相比之下，美國的高超音速空氣呼吸武器概念（Hypersonic Air-breathing Weapon Concept，簡稱HAWC）以及DARPA的下一代導彈面臨著延遲和技術障礙。在會議上，Ursa Major的首席執行官表示，Angry Tortoise的努力展示了與商業公司合作和重用經驗豐富的組件如何加速創新。「如果我們要保持優勢，必須更快更聰明地行動。」首席執行官說。如果成功，Angry Tortoise可能成為一種新型高超音速系統的藍圖，旨在展示速度，並能夠以規模生產、儲存和部署。

