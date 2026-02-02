美國科學家精確測量不穩定的鉑核，結果與核模型預測高度一致

美國的科學家最近對不穩定的鋯核進行了極為精確的測量，這一突破對核物理學來說是一個重要的里程碑，因為這些測量結果與先進核模型的預測高度一致。阿岡國家實驗室的研究團隊利用阿岡雙束激光光譜儀（ATLANTIS）進行了這些測量，並表示這些發現有助於驗證複雜模型，從而加深對核特性及早期宇宙的理解。

理論模型在預測不穩定核的特性方面相當困難。阿岡的創新技術和方法，包括共線激光光譜學，使得對稀有同位素的準確研究成為可能。這些進展為未來的合作與突破性發現鋪平了道路。阿岡的助理物理學家兼研究首席作者伯恩哈德·馬斯表示，這些先進模型能夠準確預測不穩定核的特性，並且這些結果有助於驗證這些模型的準確性。

廣告 廣告

研究者強調，驗證這些模型可以增強對其在天體物理過程中的預測的信任，這些過程包括恆星的形成、演變以及爆炸等，恆星在這些過程中創造元素。這項研究發表於《物理學評論快報》，介紹了在阿岡雙重加速器系統中使用新共線激光光譜設置的首次測量，該設置利用其獨特能力提供由252Cf自發裂變產生的富中子耐火金屬同位素。

研究團隊測量了九種放射性鋯同位素106至114Ru的光譜同位素偏移，深入到中殼區域。研究者指出，提取的電荷半徑與布魯塞爾-斯基爾姆網格模型的預測結果相符，這些模型考慮了核基態的三軸變形。這表明，在已知出現三軸變形的區域，即使其存在無法通過激光光譜學明確推斷，這種異國情調的變形也不應被忽視。

鋯是一種理想的元素，用以驗證先進的理論模型。這種稀有金屬擁有不同中子數及穩定性的不穩定同位素，其核結構和形狀相當複雜。根據新聞稿，這些不穩定的放射性鋯同位素被認為擁有類似杏仁或咖啡豆的三軸形狀。核物理學家正在開發更先進的理論模型，以精確預測具有複雜結構、形狀和力的原子核特性。

然而，在這些模型能夠推進科學前沿之前，必須證明其準確性。這需要收集精確的現實測量數據，並將其與模型的預測進行比較，這是一項相當艱巨的任務。通過這些研究，科學界對不穩定核的理解將不斷深化，並可能引領未來在核物理領域的重大突破。

推薦閱讀